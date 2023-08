Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: repart de l'avant, les taux se calment information fournie par Cercle Finance • 23/08/2023 à 15:18









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait repartir de l'avant mercredi matin sur fond d'apaisement des rendements obligataires, alors que les craintes d'un ralentissement de la croissance mondiale s'amplifient.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les places boursières américaines avancent de 0,1% à 0,2%, annonçant une progression modérée à l'ouverture.



La série d'indices PMI décevants dans le secteur privé européen publiés dans la nuit est venue alimenter le récent climat d'inquiétude entourant la santé de l'économie mondiale.



Les Bourses européennes évoluaient malgré tout sur une note indécise mercredi, la promesse d'une politique plus accommodante de la BCE reléguant au second plan les craintes de stagflation, voire de récession.



La perspective d'une prochaine pause dans le cycle de hausses de taux de la BCE contribue à faire reculer les rendements obligataire en zone euro: le dix allemand reflue ainsi de huit points de base à 2,56%.



Du côté des taux américains, le rendement des Treasuries à dix ans retombe vers 4,28% après avoir établi hier un pic de plus de 16 ans, au-delà de 4,36%.



Dans ce contexte de détérioration de la conjoncture économique, les investisseurs attendent plusieurs statistiques américaines, dont l'indice PMI qui pourrait encore surprendre favorablement.



Les cours du pétrole poursuivent leur consolidation liée aux craintes pour la demande mondiale. Les deux contrats de référence sur le brut perdent autour de 1,2% en attendant la parution des stocks américains.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.