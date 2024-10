Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: renoue avec ses records à 48H des '3 sorcières' information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 07:32









(CercleFinance.com) - Wall Street a retrouvé sa bonne carburation à 48 heures des '3 sorcières' : le trou d'air de -5% sur le 'SOXX' de mardi soir ne fut qu'un hoquet dans la courbe ascendante du marché US et le S&P500 (+0,5%) atteint plus de 5.842. Le Dow Jones (+0,8%) renoue avec les 43.100 et inscrit sa meilleure clôture de l'histoire à 43.077, le Nasdaq Composite restant un peu en retrait et ne grappillant que +0,3% à 18.367.



Le Nasdaq-100 (+0,1%) a été freiné par un nouveau plongeon d'ASML -6,5%, puis KLA -3,6%, Applied Materials -3,4%, Synopsis -3,3%, Cadence Design -2,4%, Meta -1,6%. A noter que tous ces replis sont largement compensés par les +3,2% de Nvidia, plus que jamais seconde capitalisation planétaire avec 3.330Mds$.



Le bal des trimestriels continue et après clôture, CSX a publié des chiffres inférieurs à la fois au consensus sur les profits et le chiffre d'affaires. Déception également pour SL Green Realty qui plongeait de -5,5% en 'after hour'.



Lithium Americas Corp bondissait en revanche de +23,2%, puis de +13% en 'after hour' vers 3,72$, suite à l'annonce d'une joint-venture avec General Motors (+2,4%) pour la fourniture de composants de batteries électriques.



Wall Street a également bénéficié d'une nette embellie sur les bons du Trésor : le T-Bond '2034' efface deux points de base vers 4,015% après deux semaines de tensions spectaculaires (plus de +40 pbs entre 3,70 et 4,11%, soit un retour sur les niveaux de début août), le '30 ans' effaçant -3 pbs à 4,030%.



La décrue était amorcée avant la publication d'un net repli des prix à l'importation aux Etats-Unis en septembre, le plus fort depuis décembre 2023, sous la pression du pétrole et des produits alimentaires, confirmant la récente tendance du ralentissement de l'inflation.



Les prix à l'import ont ainsi diminué de 0,4% le mois dernier après une baisse de 0,2% en août, selon le Département du Travail. Sur les 12 mois à fin septembre, ils ont accusé un recul de 0,1%, après des hausses de 0,8% en août et de 1,6% en juillet.





