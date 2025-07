Wall Street: regain de prudence avant les rendez-vous des prochains jours information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 17:34









(Zonebourse.com) - Après avoir ouvert dans le vert et inscrit de nouveaux records, la Bourse de New York s'est retournée à la baisse mardi matin, les investisseurs reprenant leur souffle suite à la série de plus hauts historiques atteints ces derniers jours en attendant les annonces de la Fed, une nouvelle série de résultats d'entreprises et des indicateurs économiques.



En fin de matinée, le Dow Jones abandonne 0,3% à 44.692,8 points, le S&P 500 cède 0,1% à 6386.4 points, tandis que le Nasdaq recule de 0,1% à 21.167,5 points.



La séance du jour s'avère plutôt calme grâce à un agenda plutôt allégé aussi bien en micro-économie qu'en macro-économie, avant le déluge de résultats de sociétés prévu dans les prochains jours, avec notamment les publications de Meta et de Microsoft prévus demain soir, puis celles d'Apple et Amazon jeudi.



Sur le Dow, Boeing lâche plus de 3% après des résultats de deuxième trimestre plutôt rassurants, qui servent de prétexte à des prises de bénéfices alors que le titre a pris plus de 29% cette année.



Sur le plan des statistiques, l'indice de confiance du consommateur compilé par le Conference Board s'est un peu amélioré en juillet, passant à 97,2 ce mois-ci contre 95,2 en juin (chiffre révisé de 93 en estimation initiale).



Le nombre des offres d'emploi et celui des recrutements ont cependant baissé en juin, un signe supplémentaire de ralentissement du marché du travail après les signes de décélération observés ces derniers mois.



Le nombre d'offres d'emploi, un bon indicateur de la demande sur le marché du travail, a diminué de 275.000 pour revenir à moins de 7,44 millions selon des données provisoires, a annoncé mardi le Département du Travail dans son rapport mensuel dit 'Jolts' (Job Openings and Labor Turnover Survey).



Le consensus en anticipait, en comparaison, autour de 7,55 millions.



L'approche des décisions de la Réserve fédérale, qui devrait aboutir demain à un maintien des taux mais peut-être à une légère inflexion dans son discours jusqu'ici très précautionneux, incite également les intervenants à la prudence.



Les investisseurs s'attendent par ailleurs à la publication d'importantes données économiques d'ici à la fin de la semaine, dont le rapport sur l'emploi américain qui constituera le point d'orgue de la semaine boursière vendredi.



Toutes ces épreuves vont faire office de tests pour les marchés d'actions américains, qui ont vigoureusement rebondi ces dernières semaines pour établir de nouveaux sommets absolus.



Avec un PER de 22,4x pour l'indice S&P 500 - contre une moyenne de 19,9x à cinq ans et de 18,4x à dix ans - la valorisation actuelle des actions américaines ne laissent pas beaucoup de marge de manoeuvre à d'éventuelles déceptions, estiment certains analystes.



'Les marchés actions tablent sur un atterrissage en douceur exceptionnellement optimiste de l'économie américaine, surpassant même les périodes de croissance modérée des années 1990 et du début des années 2000', avertissent ainsi les équipes d'Allianz Trade dans un récent point de marché.



'Le rebond actuel des actions après le resserrement monétaire est le plus fort depuis au moins les années 1960', rappellent les professionnels.



'Mais les cours de l'or font écho aux atterrissages brutaux stagflationnistes des années 1970, signalant des risques systémiques et une incertitude économique', poursuit la filiale de l'assureur allemand.



'Cette divergence montre que la dynamique actuelle des marchés actions a un potentiel de hausse limité, car les risques économiques et géopolitiques sous-jacents pourraient rapidement faire dérailler les anticipations optimistes du marché', conclut Allianz Trade.





