Wall Street: regain d'inquiétude avec le dossier commercial information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé en nette baisse lundi, marquant une pause après les records inscrits la semaine passée et alors que le dossier des relations commerciales revient sur le devant de la scène.



Ainsi, à la clôture, le Dow Jones a lâché plus de 0,9% à 44.406 points, de même que le Nasdaq Composite à 20.412 points, tandis que le S&P 500 a perdu non loin de 0,8% à quasiment 6.230 points.



Pour rappel, les trois grands indices new-yorkais avaient progressé d'environ 2% la semaine dernière, écourtée pour cause d'Independence Day, ce qui avait permis au S&P et au Nasdaq d'établir de nouveaux plus hauts historiques.



'Les marchés ont atteint des niveaux records, à la faveur de solides indicateurs économiques et d'un ralentissement de l'inflation, mais ils vont devoir maintenant affronter un véritable test', prévenaient les équipes de Saxo Banque.



'Entre le retour des surtaxes douanières, la publication des 'minutes' de la Fed et l'approche de la saison des résultats, la volatilité pourrait rapidement faire son retour', jugeait la banque scandinave.



C'est en effet en date de ce mercredi 9 juillet que doit arriver à expiration la pause de 90 jours concernant l'application des surtaxes douanières précédemment décidées par la Maison Blanche.



Cela signifie que les partenaires commerciaux des Etats-Unis vont devoir se dépêcher afin de trouver des accords commerciaux avec Washington, sous peine que ces tarifs entrent définitivement en vigueur le 1er août.



Des premières lettres auraient d'ailleurs été adressées par le président américain à plusieurs pays, dont les deux alliés majeurs des Etats-Unis que sont le Japon et la Corée du Sud, leur annonçant des surtaxes douanières d'au moins 25%.



Alors que le mois de juillet s'annonce comme un tournant potentiel, la prudence devrait donc rester de mise et les investisseurs pourraient se tenir prêts à ajuster rapidement leurs positions face aux événements à venir.



Du côté des valeurs, Tesla a chuté de 6,8% alors qu'Elon Musk a annoncé ce week-end son intention de créer son propre parti, ce qui pourrait inciter Donald Trump, en représailles, à mettre des bâtons dans les roues du constructeur automobile.





