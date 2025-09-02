Wall Street : réduit de moitié ses pertes initiales, la tension des taux retombe aussi information fournie par Cercle Finance • 02/09/2025 à 23:28









(Zonebourse.com) - Wall Street avait bien mal entamé le mois de septembre après un pont de 3 jours mais après une matinée largement dominée par des allègements motivés par le risque de remise en cause des 'tarifs douanier' par une Cour d'Appel fédérale, les acheteurs semblaient déjà se lancer dans une 'chasse aux bonnes affaires' et les pertes ont été finalement réduites de moitié entre 18H et 22H.

Un repli de plus de 3% cumulé en quelques heures prises en continu sur le Nasdaq Composite (-1,15% vendredi pour le puis -2% en cette matinée de mardi) semble déjà constituer un des ces creux ('dip') qui constitue un bon point d'entrée.



De -1,5% à 18H, le S&P500 est remonté à -0,7%, de -1,1%, le Dow Jones finit à -0,55% et le Nasdaq-100 effectue la plus belle remontée de -1,9% à -0,8%(23.230 contre 22.980).

Les biotechs ont mené le rebond du Nasdaq, avec Biogen +5,6%, Vertex +2,6%, quelques rachats ont permis à Marvell de gagner +2,8% après le plongeon de la semaine passée.

La lourdeur a été alimentée par le repli de Nvidia (-2%), Lam Research (-3,1%), ARM (-4,3%) puis Kraft Heinz (-7%) dont le projet de scission de ses activités en 2 entités distinctes ne séduit pas (le titre efface tous ses gains depuis le 10 juillet).

Le coup de froid suscité par l'arrêt de la Cour d'Apple fédérale déclarant illégales les hausses de tarifs douaniers collectives et indiscriminées imposées par Donald Trump (et c'est effectivement inconstitutionnel : cela relève de la compétence du Congrès et non de la Maison Blanche) a été relativisé : les tarifs douaniers restent en place et Donald Trump va en appeler à l'arbitrage de la Cour Suprême, qui lui est théoriquement acquise.



L'un des faits marquants de cette 1ère séance de septembre, c'est l'envol de +25% du VIX vers 19,20 au cours des 1ers échanges, puis une décrue les heures suivantes qui se solde par un écart de +11,8% vers 17,15 (là aussi, une variation réduite de moitié, ce qui rassure un peu, même si +11% reste fondamentalement un élément très négatif).

Le 'VIX' gravitait en zone ' de complaisance' autour de 14,2/14,8 depuis le 22 août, et cela ne semblait pas tenable vu la tension persistante des taux longs.



Les bons du Trésor US avaient mal commencé la journée, avec un '10 ans' à 4,305% (+6Pts) et un '30 ans' revenu tester les 5,00%, au final, le '10 ans' se tend de +1,5Pt seulement, vers 4,261%.

Mais ce n'est pas une dégradation spécifique aux T-Bonds puisque le '30 ans' japonais flirte avec les 3,24%, le '30 ans' français bat un record à 4,65%, et le '30 ans' allemand (+5Pts de base) affiche également un record à 3,4100%.

Quelque chose est en train de bouger...



Côté 'stats', les intervenants ont pris connaissance du PMI manufacturier publié en fin d'après-midi : il s'est redressé vigoureusement en août, de 49,8 vers 53 à en croire S&P Global, vers un plus haut depuis plus de trois ans: si les droits de douane ont de nouveau entrainé de fortes hausses des prix et des charges d'intrants (on se souvient de l'envol du 'PPI' le 22 septembre), l'emploi manufacturier a progressé de façon marquée dans un contexte d'amélioration de la confiance des fabricants pour leurs perspectives.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.