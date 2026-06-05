Wall Street recule sous l'effet de la chute des valeurs du secteur des semi-conducteurs, tandis que les chiffres de l'emploi ravivent les craintes d'un resserrement monétaire de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,25%, S&P 500 -0,85%, Nasdaq -1,39%

* Les semi-conducteurs reculent après une forte remontée

* Les créations d'emplois aux États-Unis ont dépassé les prévisions en mai

* S&P Global ne modifiera pas les critères d'éligibilité à l'indice pour les introductions en bourse des méga-capitalisations

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Medha Singh et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont chuté vendredi, les fabricants de puces ayant perdu de leur élan après une forte remontée, tandis qu'un rapport mensuel sur l'emploi plus solide que prévu a renforcé les anticipations d'une politique monétaire restrictive.

Les créations d'emplois non agricoles ont augmenté de 172.000 postes en mai, après une hausse de 115.000 en avril. Ces chiffres sont également bien supérieurs aux 85.000 prévus par une enquête Reuters auprès d'économistes.

Les marchés monétaires estiment désormais à 98% la probabilité que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt de 25 points de base avant la fin de l'année, contre près de 60% avant la publication de ces données.

Ces données sont publiées avant la première réunion de politique monétaire du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, prévue plus tard ce mois-ci, alors qu'il prend les rênes d'une économie aux prises avec une inflation élevée, en partie exacerbée par le conflit au Moyen-Orient.

"On ne parle pas d’un marché du travail qui se porte à merveille, mais on n’est pas non plus face à un marché du travail en pleine déliquescence", a déclaré Mark Malek, directeur des investissements chez Siebert Financial.

"Il est sain pour le marché de reculer un peu et de ralentir."

Nvidia NVDA.O , la plus grande entreprise en termes de capitalisation boursière, a perdu 2,5%, tandis qu'Intel

INTC.O , Micron MU.O , AMD AMD.O et Broadcom AVGO.O ont chuté de 4,2% à 6,2%.

Les actions technologiques .SPLRCT ont reculé pour la troisième séance consécutive, perdant 2,5%. L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de plus de 5%.

Les gains enregistrés par les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont joué un rôle déterminant dans la remontée de Wall Street, qui est passée de ses plus bas niveaux de mars à des records historiques. Un cessez-le-feu temporaire au Moyen-Orient et une forte croissance des bénéfices ont également soutenu cette progression.

Six des onze principaux indices du S&P 500 ont progressé, les biens de consommation courante .SPLRCS menant la danse, les investisseurs réorientant leurs capitaux vers d'autres secteurs.

À 9h43 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 128,36 points, soit 0,25%, à 51.433,57, l'indice S&P 500 .SPX perdait 64,63 points, soit 0,85%, à 7.519,68 et l'indice Nasdaq Composite .IXIC perdait 374,02 points, soit 1,39%, à 26.456,94.

Si les pertes actuelles se confirment, l'indice S&P 500

.SPX enregistrerait sa première baisse hebdomadaire depuis avril. Le Nasdaq, à forte composante technologique, s'apprêtait également à terminer la semaine en légère baisse, tandis que le Dow Jones, pondéré en fonction des cours, était en passe de progresser pour la troisième semaine consécutive.

Les négociations entre les États-Unis et l'Iran restaient dans l'impasse à l'approche du week-end, soulignant les complications auxquelles se heurte un accord de paix visant à mettre fin au conflit.

Citi a déclaré qu'elle réduisait son exposition aux actions après une forte hausse, soulignant la hausse de l'inflation et les risques de positionnement. Elle a maintenu une vision constructive à long terme sur les actions américaines, soutenues par des bénéfices générés par l'IA.

Parmi les valeurs qui ont influencé le marché, Lululemon Athletica LULU.O a chuté de 8% après que le fabricant de vêtements de sport a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels et annoncé des résultats pour le deuxième trimestre bien inférieurs aux estimations de Wall Street.

Cooper Companies COO.O a progressé de 6,4% après que le fabricant de lentilles de contact a dépassé les estimations pour ses résultats du deuxième trimestre.

S&P Global a déclaré qu'il ne modifierait pas les critères d'éligibilité de ses principaux indices, ce qui exclut de fait une entrée rapide de SpaceX, la société d'Elon Musk, dans l'indice de référence S&P 500 après son introduction en bourse, qui serait la plus importante au monde.

Par ailleurs, S&P Dow Jones Indices annoncera les résultats de son rééquilibrage après la clôture des marchés. Le fabricant de puces Marvell Technology MRVL.O , dont la valorisation dépasse désormais les 270 milliards de dollars, figure parmi les candidats à l'intégration dans l'indice de référence.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 2,04 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,11 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 7 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 2 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 27 nouveaux plus hauts et 38 nouveaux plus bas.