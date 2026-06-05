Italie: le PIB finalement attendu à +0,7% en 2026 et 2027

( AFP / DAMIEN MEYER )

L'Italie devrait voir son produit intérieur brut (PIB) augmenter de 0,7% tant en 2026 qu'en 2027, au lieu de 0,6% prévu auparavant, selon les dernières prévisions de l'Institut national des statistiques (Istat) publiées vendredi.

Cette progression sera "entièrement soutenue par la demande intérieure hors variations de stocks", précise l'Istat.

En revanche, "la demande extérieure nette, pénalisée par les effets du conflit au Moyen-Orient et par la hausse qui en résulte des prix de l'énergie" fournira "une contribution négative en 2026 (...) et nulle en 2027", ajoute l'institut.

Fin avril, le gouvernement italien avait revu ses prévisions de croissance légèrement à la baisse, à +0,6% en 2026, ainsi qu'en 2027 (contre +0,7% et +0,8% prévus auparavant), prenant en compte les conséquences de la guerre au Moyen-Orient, notamment sur le marché de l'énergie.

En 2025, la croissance de l'économie italienne avait atteint +0,5% sur l'année.

"Dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques, les résultats des prévisions" sont notamment conditionnés par la durée du conflit, selon l'Istat.

Ainsi, si le conflit entre l'Iran et les Etats-Unis venait à se prolonger, l'Istat a cherché à évaluer, grâce à un exercice de simulation, quelles seraient les conséquences sur l'économie italienne.

Avec un prix du baril de Brent et du gaz naturel plus élevés que dans le scénario de base - soit 113,5 dollars en moyenne en 2026 et 97,5 dollars en 2027 pour le Brent, 47 euros par MWh en 2026 pour le gaz naturel et 39,6 euros en 2027 - "le profil de croissance du PIB italien (...) serait inférieur, par rapport au scénario de base, de 0,1 dixième de point en 2026 et de 0,3 dixième en 2027".

"Le maintien de cours élevés des matières premières engendrerait des effets plus marqués sur l'inflation", tandis que "les effets sur le marché du travail seraient négligeables", poursuit-il.