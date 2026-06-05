Wall Street recule sous l'effet de la chute des valeurs du secteur des semi-conducteurs, tandis que les chiffres de l'emploi ravivent les craintes d'un resserrement monétaire de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,55 %, S&P 500 -1,40 %, Nasdaq -2,37 %

* Les semi-conducteurs reculent après une forte remontée

* Les créations d'emplois aux États-Unis ont dépassé les prévisions en mai

* S&P Global ne modifiera pas les critères d'éligibilité à l'indice pour les introductions en bourse des méga-capitalisations

(Le point sur les échanges en fin de matinée) par Medha Singh et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont reculé vendredi, les chiffres de l'emploi meilleurs que prévu ayant fait grimper les rendements des bons du Trésor et renforcé les anticipations d'une politique monétaire restrictive, tandis que les fabricants de puces électroniques ont chuté après un récent rebond.

L'emploi non agricole a augmenté de 172 000 postes en mai, après une hausse de 115 000 en avril. Cette augmentation est bien supérieure aux 85 000 emplois prévus par une enquête Reuters auprès d'économistes.

Les rendements des bons du Trésor américain, qui évoluent à l'inverse des prix, ont bondi, les traders anticipant avec une quasi-certitude que la Réserve fédérale américaine relèverait ses taux d'intérêt de 25 points de base avant la fin de l'année. Les marchés monétaires tablaient sur une probabilité de 60 % d'un resserrement avant la publication de ces données.

Ces données sont publiées avant la première réunion de politique monétaire du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, prévue plus tard ce mois-ci, alors qu’il prend les rênes d’une économie aux prises avec une inflation élevée, en partie exacerbée par la guerre américano-israélienne contre l’Iran.

“Les acteurs du marché anticipent une probabilité de 100 % d’un relèvement des taux par la Fed plus tard cette année. Cela fait donc grimper les taux sur les marchés et incite certains à prendre leurs bénéfices”, a déclaré Charlie Ripley, stratège en chef chez Allianz Investment Management.

“Les actions ont connu une progression assez spectaculaire.”

Nvidia NVDA.O , la plus grande entreprise en termes de capitalisation boursière, a perdu 2,5 %, tandis que l'indice des puces électroniques de Philadelphie .SOX a chuté de 5 % après une hausse fulgurante de 92 % depuis le début de l'année.

Les gains enregistrés par les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont joué un rôle déterminant dans la remontée de Wall Street, qui est passée de ses plus bas niveaux de mars à des records historiques. Un cessez-le-feu temporaire au Moyen-Orient et une forte croissance des bénéfices ont également soutenu cette progression.

Les actions technologiques .SPLRCT ont reculé pour la troisième séance consécutive, perdant 2,7 %.

Six des onze principaux indices du S&P 500 ont progressé, les biens de consommation courante .SPLRCS menant la danse, les investisseurs réorientant leurs capitaux vers d'autres secteurs.

À 11h52, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 281,15 points, soit 0,55 %, à 51.280,78, le S&P 500

.SPX perdait 106,11 points, soit 1,40 %, à 7.478,20 et le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 636,64 points, soit 2,37 %, à 26.194,32.

Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtaient à enregistrer leur plus forte baisse mensuelle depuis mars, tandis que le Dow Jones, index pondéré en fonction des cours, était en passe de progresser pour la troisième semaine consécutive.

Les négociations entre les États-Unis et l'Iran restaient dans l'impasse à l'approche du week-end, soulignant les complications auxquelles se heurte un accord de paix visant à mettre fin au conflit.

Parmi les valeurs qui ont influencé le marché, Lululemon Athletica LULU.O a chuté de 8 % après que le fabricant de vêtements de sport a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels et annoncé des résultats pour le deuxième trimestre bien inférieurs aux estimations de Wall Street.

Cooper Companies COO.O a progressé de 8,5 % après que le fabricant de lentilles de contact a dépassé les estimations pour ses résultats du deuxième trimestre.

S&P Global a déclaré qu'il ne modifierait pas les critères d'éligibilité de ses principaux indices. Cela exclut de fait une entrée rapide de SpaceX, la société d'Elon Musk, dans l'indice de référence S&P 500 après son introduction en bourse, qui serait la plus importante au monde.

Par ailleurs, S&P Dow Jones Indices annoncera les résultats de son rééquilibrage après la clôture des marchés. Le fabricant de puces Marvell Technology MRVL.O , dont la valorisation dépasse désormais les 270 milliards de dollars, figure parmi les candidats à l'intégration dans l'indice de référence.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que ceux en hausse, dans un rapport de 2,24 pour 1 à la Bourse de New York et de 2,62 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 12 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et trois nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 49 nouveaux plus hauts et 82 nouveaux plus bas.