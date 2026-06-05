"Des décisions politiques" nécessaires pour la reprise de Fibre Excellence (direction)

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Les dirigeants de Fibre Excellence, qui ont déposé une offre de reprise de ce groupe propriétaire des deux dernières usines de pâte à papier de France et dont l'avenir est menacé, insistent vendredi sur la nécessité de "décisions politiques" pour sauver l'entreprise.

"La réussite au final dépendra de notre engagement sans faille mais également à un moment de décisions politiques que l'on attend", a déclaré à l'AFP Thomas Pétreault, directeur des affaires publiques et de la communication de Fibre Excellence.

Déposée lundi devant le tribunal de commerce de Toulouse, l'offre de reprise doit être examinée lors d'une audience le 17 juin.

L'offre émane de Jean-François Guillot, président du groupe depuis 2019, après avoir été "directeur d'usine" et "vice-président au sein de grands groupes de l'industrie papetière et des produits forestiers (...) entre le Canada, la France et le Royaume-Uni", selon Fibre Excellence.

Les deux sites du groupe, à Saint-Gaudens (Haute-Garonne, 275 salariés) et à Tarascon (Bouches-du-Rhône, 270) produisent de la pâte à papier, mais aussi de l'électricité à partir de bois et de copeaux, dont le cours a fortement augmenté ces dernières années, ce qui a rendu déficitaire cette activité complémentaire, plombant les comptes du groupe.

Le gouvernement a proposé de relever le tarif de rachat de l'électricité par EDF à Fibre Excellence mais cette hausse qui pourrait, sous certaines conditions, aller jusqu'à 20%, est jugée insuffisante pour la direction du groupe.

C'est l'un des points critiques de ce dossier depuis plusieurs mois et une évolution à ce sujet reste "indispensable", a insisté M. Pétreault.

Au-delà de ce facteur décisif, ce responsable de Fibre Excellence se montre confiant "sur la partie financement" concernant les "besoins en fonds propres".

Dans ce volet, le groupe chiffre à 15 millions d'euros l'enveloppe nécessaire et "on est en train de créer un pacte d'actionnaires public/privé sur lequel on a déjà sécurisé, avec l'engagement des régions Occitanie et Sud, huit millions d'euros", a assuré M. Pétreault.

Pour ultérieurement relancer l'activité, le besoin de financement est de "45 millions d'euros" et des discussions sont en cours avec des industriels, a-t-il dit, ajoutant: "on mène tout de front", alors que l'actionnaire indonésien de Fibre Excellence a décidé de se désengager.

Dans un communiqué diffusé mercredi, les syndicats du groupe ont "lancé un appel solennel au Premier ministre afin qu'il intervienne immédiatement pour lever les obstacles qui menacent la survie de l'entreprise".

Ce jour-là, lors d'une audience technique devant le tribunal de commerce, ils ont expliqué avoir été informés qu'une "requête en liquidation judiciaire est actuellement envisagée" pour le groupe.