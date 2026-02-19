Wall Street recule, Nvidia glisse et les actions des sociétés de capital-investissement chutent

Les actions d'EPAM chutent en raison de prévisions trimestrielles prudentes

Deere bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice en cours

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis baissent plus que prévu

S&P 500 -0,40%, Nasdaq -0,44%, Dow -0,59%

(Mise à jour avec les transactions de l'après-midi) par Twesha Dikshit et Noel Randewich

Wall Street a chuté jeudi, avec des pertes dans les sociétés de capital-investissement et la faiblesse de Nvidia et Apple, tandis que les gains liés aux bénéfices dans le secteur industriel ont limité les pertes.

Les sociétés de capital-investissement ont reculé après la décision de Blue Owl Capital OWL.N de vendre 1,4 milliard de dollars d'actifs et de geler les rachats dans l'un de ses fonds afin de gérer la dette et de rembourser le capital.

Apollo Global Management APO.N , Ares ARES.N , KKR & Co

KKR.N et Carlyle Group CG.O ont chuté de 3,6 % à 6,3 % chacun, les problèmes de Blue Owl s'ajoutant aux inquiétudes récentes concernant la qualité du crédit et l'exposition des prêteurs aux valeurs logicielles. Blue Owl a chuté de 9 %.

Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O ont tous deux reculé d'environ 1 % et figurent parmi les entreprises qui ont le plus pesé sur le S&P 500.

Les valeurs technologiques liées à l'IA ont connu des turbulences au cours des derniers mois en raison des inquiétudes suscitées par les valorisations élevées et du peu de preuves que les investissements massifs dans l'IA entraînent une croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices.

Des secteurs allant des logiciels à la logistique ont également été touchés par la crainte que l'amélioration rapide des outils d'IA ne perturbe leurs modèles d'entreprise et n'intensifie la concurrence.

"Le marché tente de déterminer quels sont les secteurs d'activité qui sont matériellement menacés par l'IA. Cette technologie se développe extraordinairement rapidement et des journées comme celle d'aujourd'hui semblent naturelles. Nous sommes à un moment du cycle où l'on se rend compte que tout le monde ne va pas gagner et que toutes les attentes ne seront pas satisfaites", a déclaré Keith Buchanan, gestionnaire de portefeuille principal chez Globalt Investments à Atlanta.

Walmart a reculé de 0,5 % après que le nouveau directeur général John Furner a entamé son mandat avec des prévisions prudentes pour l'exercice 2027 , ainsi qu'un plan de rachat d'actions de 30 milliards de dollars.

Deere & Co DE.N a bondi de près de 13% après que le fabricant de machines agricoles ait relevé ses prévisions de bénéfices annuels et battu les estimations de résultats du premier trimestre.

Le S&P 500 était en baisse de 0,40 % à 6 853,75 points. Le Nasdaq a reculé de 0,44 % à 22 653,68 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,59 % à 49 367,43 points.

Sept des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont reculé, menés par les financières .SPSY , en baisse de 1,35%, suivies par une perte de 0,75% pour les technologies de l'information .SPLRCT .

L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a progressé de 0,8%, les prix du pétrole brut ayant augmenté en raison des craintes croissantes d'un conflit militaire entre les Etats-Unis et l'Iran.

Omnicom OMC.N a bondi de 14% après que le géant de la publicité ait dépassé les estimations des analystes pour le chiffre d'affaires du quatrième trimestre, tandis que Carvana

CVNA.O a chuté de 10% après que le distributeur de voitures d'occasion en ligne ait manqué les estimations de bénéfices du quatrième trimestre .

Le fournisseur de logiciels EPAM Systems EPAM.N a plongé de 21%, ses perspectives prudentes pour le premier trimestre ayant déçu les investisseurs.

Le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, publié mercredi, a montré que les décideurs restaient divisés sur l'orientation de la politique monétaire cette année.

Les investisseurs ont évalué jeudi les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage qui ont indiqué une stabilisation du marché du travail , et étudieront de près le rapport sur les dépenses de consommation personnelle - l'indicatteur d'inflation préféré de la Fed - qui doit être publié vendredi, pour obtenir des indications sur les perspectives de la Fed en matière de taux d'intérêt.

Les transactions sur les taux d'intérêt suggèrent une probabilité de 50 % que la Fed réduise ses taux d'ici sa réunion de juin, selon l'outil FedWatch du CME.

Les actions en baisse ont été plus nombreuses que les actions en hausse au sein du S&P 500 .AD.SPX dans un rapport de 1,6 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 24 nouveaux plus hauts et 6 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 48 nouveaux plus hauts et 125 nouveaux plus bas.