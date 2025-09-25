Wall Street recule : les bons indicateurs pourraient donner plus de marge de manœuvre à la Fed

(AOF) - À la mi-séance, les indices américains se dirigent vers un 3ème repli consécutif. Les statistiques dévoilées outre-Atlantique sur la croissance, l’emploi, la consommation et l’immobilier ont été meilleures que prévu, et certains estiment que cette bonne tenue de l’économie US pourrait laisser plus de temps à la Fed avant de poursuivre son assouplissement monétaire. Après ces publications, le rendement de l’emprunt d’État américain à 10 ans a touché un plus haut de deux semaines, proche des 4,20 %. Le Dow Jones cède 0,19 %, le Nasdaq Composite recule de 0,47 % et le S&P 500 abandonne 0,46 %.

Accenture se replie de 1,60%, à 235,29 dollars, sur la place new-yorkaise. Le groupe américain de conseil et de services technologiques a fait état de résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre de son exercice 2024/2025 sur fond de plan de restructuration. Le bénéfice net sur le trimestre clos à la fin du mois d'août s'était établi à 1,41 milliard de dollars, soit 2,25 dollars par action, en baisse par rapport au profit de 1,68 milliard de dollars (2,66 dollars par titre) enregistré un an plus tôt.

Les chiffres économiques du jour

Le Produit intérieur brut des États-Unis a augmenté de 3,8 % au deuxième trimestre, là où les analystes espéraient une hausse de 3,3 %. Sur les trois premiers mois de l'année, PIB avait reculé de 0,5 %.

Aux États-Unis, les ventes de logements existants se sont élevées à 4 millions d’unités au mois d’août, soit une légère baisse par rapport aux 4,01 millions enregistrées en juillet. Toutefois, les analystes redoutaient un repli plus important à 3,96 millions.

Selon des données préliminaires du mois d’août, les commandes de biens durables ont rebondi de 2,9 %, après une baisse de 2,7 % en juillet. Les analystes tablaient sur un léger repli de 0,3 %. En données core (hors éléments de transport), elles ont progressé de 0,4 %, contre une prévision à -0,1 % et un précédent à +1,1 %.

Aux États-Unis, les nouvelles demandes hebdomadaires d’allocation chômage ont diminué, alors qu’elles étaient attendues en très légère hausse. Elles se sont établies à 218 000, contre un précédent à 232 000 (chiffre révisé à la hausse) et des attentes à 233 000.

Selon une première estimation, le déficit de la balance commerciale américaine s’est réduit au mois d’août. Il s’est installé à 85,50 milliards de dollars, contre une prévision à 95,70 milliards de dollars et un précédent à 103,60 milliards de dollars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Birkenstock

Birkenstoch, spécialiste allemand des sandales haut de gamme, a relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel en raison d'une forte demande. Le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires d'au moins 2,09 milliards d'euros (2,45 milliards de dollars), soit une croissance d'environ 17,5% à taux de change constants par rapport à l'an dernier. La firme avait auparavant indiqué tabler sur une croissance annuelle de son chiffre d'affaires dans le haut de sa fourchette prévisionnelle, comprise entre 15% et 17%.

Citigroup

Citigroup a conclu un accord avec Fernando Chico Pardo en vue de lui céder 25 % du capital de Banamex, pour un montant d'environ 42 milliards de pesos mexicains, soit environ 2,3 milliards de dollars. Cette transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l'obtention des autorisations réglementaires au Mexique, et devrait être finalisée au second semestre 2026. L'opération va contribuer à l'objectif de Citigroup de céder ses activités internationales de consommation et de simplifier l'entreprise pour se concentrer sur ses activités.

Intel

La société Intel aurait approché Apple dans le but d'obtenir un investissement de la part de la marque à la pomme en échange d'une partie de son capital, selon des informations de Bloomberg. Intel, en difficulté, a déjà obtenu 5 milliards de dollars de la société Nvidia la semaine dernière et avait également eu le soutien du gouvernement de Donald Trump cet été. L'État américain va prendre 10 % du capital du concepteur et fabricant de semi-conducteurs pour près de 8,9 milliards de dollars de titres, soit 433,3 millions d'actions.

Tesla

Au mois d'août, les immatriculations de Tesla ont reculé de 36,6%, à 8 220 unités, dans l'Union européenne. Sur les huit premiers mois de l'année, le repli est encore plus important à 42,9%, pour un total de 85 673 véhicule neufs vendus. À titre de comparaison, BYD, le concurrent chinois du groupe américain, a vu ses immatriculations bondir de 201,3%, à 9 130 unités, le mois dernier. Depuis le début de l'année, elles ont bondi de 244%, à 75 476 unités.