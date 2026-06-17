Wall Street recule légèrement après le premier communiqué de la Fed sous Warsh

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours de l'après-midi)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones 0,02%, S&P 500 0,34%, Nasdaq 0,28%

* Les fabricants de puces électroniques rebondissent après la vague de ventes de la séance précédente

* Les ventes au détail de mai bondissent de 0,9% contre une estimation de 0,5%

* La Fed maintient ses taux inchangés, mais laisse entrevoir des hausses

par Sinéad Carew et Sruthi Shankar

Les indices boursiers américains ont légèrement reculé mercredi, après que la Réserve fédérale a laissé ses taux d'intérêt inchangés, comme prévu, mais a laissé entrevoir une hausse des taux plus tard dans l'année à l'issue de la première réunion présidée par le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh.

Les nouvelles projections trimestrielles montrent que neuf responsables de la banque centrale américaine anticipent désormais une hausse des taux d’ici fin 2026. Une déclaration de politique monétaire mise à jour a supprimé les formulations qui avaient été utilisées pour signaler la probabilité de nouvelles baisses des coûts d’emprunt en 2026.

Warsh ne semble pas avoir présenté de projection sur l’évolution des taux d’intérêt dans le cadre des prévisions trimestrielles de la banque centrale , ce qui marque une rupture avec les pratiques antérieures des dirigeants de la Fed.

Les décideurs politiques étaient largement attendus pour maintenir les taux d’intérêt inchangés dans une fourchette de 3,50% à 3,75%, alors qu’ils étaient confrontés aux pressions inflationnistes liées à la hausse des prix du pétrole alimentée par la guerre en Iran. À l’issue de la réunion, les opérateurs ont maintenu leurs prévisions à environ 42% de probabilité d’une hausse de 25 points de base en décembre et ont revu à la hausse leurs anticipations d’une hausse de 50 points de base, les portant à 27% contre environ 15% auparavant, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Les investisseurs suivront de près la première conférence de presse du nouveau président de la Fed pour connaître son point de vue sur l’inflation, le chômage et les perspectives économiques.

“Il y a peut-être une certaine inquiétude sur le marché quant à l’absence future d’indications prospectives. Les marchés adorent l’information. Il ne s’agit pas ici d’une vague de ventes massive”, a déclaré Tim Ghriskey, stratège senior en gestion de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York.

“L’inflation suscite certaines inquiétudes; je ne suis donc pas surpris de voir que plusieurs responsables de la Fed ont laissé entendre qu’ils pourraient envisager une hausse des taux d’ici la fin de l’année.”

À 14h20, l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 7,93 points, soit 0,02%, à 51.991,74, le S&P 500 .SPX perdait 25,20 points, soit 0,34%, à 7.486,15 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 75,55 points, soit 0,28%, à 26.301,97.

Les actions avaient fortement rebondi de jeudi à lundi, les cours du pétrole ayant chuté après l’annonce par le président Donald Trump d’un accord de paix préliminaire entre les États-Unis et l’Iran. Après avoir reculé mardi, les indices sont restés plus discrets à l’approche de la réunion de la Fed mercredi. Par ailleurs, les cours du pétrole ont légèrement remonté mercredi après que Donald Trump a déclaré que l’accord avec l’Iran n’était pas définitif et que la guerre pourrait reprendre s’il n’était pas satisfait. O/R Plus tôt, les données ont montré que les ventes au détail aux États-Unis avaient progressé plus que prévu en mai, les ménages ayant acheté davantage de voitures et d’autres véhicules malgré la hausse des prix de l’essence. Au niveau des valeurs individuelles, CME Group CME.O a reculé de 4,7% après que l’opérateur boursier a annoncé que son directeur général, Terry Duffy, quitterait ses fonctions le 1er mars pour occuper le poste de président exécutif. L'action d'Allbirds BIRD.O a bondi de 42,6% après que le fabricant de chaussures, devenu une entreprise spécialisée dans l'IA, a changé de nom pour devenir Smartbird et nommé Nadia Carlsten, ancienne cadre d'Amazon AMZN.O , au poste de directrice générale. À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,25 fois plus nombreux que ceux en hausse, avec 252 nouveaux plus hauts et 90 nouveaux plus bas. Sur le Nasdaq, 2.534 titres ont progressé et 2.196 ont reculé, les titres en hausse étant 1,15 fois plus nombreux que ceux en baisse. Le S&P 500 a enregistré 27 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 12 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 76 nouveaux plus hauts et 75 nouveaux plus bas.