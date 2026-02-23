Wall Street recule, le secteur technologique en tête des pertes, l'incertitude sur les droits de douane pèse

Indices en baisse: Dow 0,68%, S&P 500 0,36%, Nasdaq 0,48%

Eli Lilly en hausse alors que le médicament de Novo Nordisk ne donne pas les résultats escomptés lors d'un essai clinique

Domino's en hausse après avoir dépassé les estimations de ventes à magasins comparables du 4e trimestre

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Shashwat Chauhan et Ragini Mathur

Les actions américaines ont chuté lundi, les grandes valeurs technologiques étant en tête des baisses, alors que l'incertitude sur les droits de douane s'est installée après que le président Donald Trump a annoncé un nouveau droit de douane de 15 % à la suite d'une décision de la Cour suprême qui a annulé ses précédentes taxes.

La Cour suprême, dans un arrêt 6-3 vendredi, a annulé la plupart des droits de douane imposés par M. Trump l'année dernière, estimant que la loi d'urgence sur laquelle il s'appuyait n'autorisait pas l'imposition de droits de douane.

S'appuyant sur une autre loi , M. Trump a annoncé un prélèvement global de 10 %, puis de 15 %, qui pourrait durer cinq mois, le temps que l'administration trouve des solutions de contournement plus durables.

Lundi, M. Trump a renouvelé sa condamnation de la Cour suprême, s'engageant à recourir à d'autres pouvoirs et licences tarifaires, mais sans donner de détails.

Les trois principaux indices boursiers ont enregistré des gains hebdomadaires vendredi, les marchés ayant pris en compte la décision de la Cour suprême, le Nasdaq .IXIC mettant fin à une série de cinq semaines de pertes.

"Le marché est en train de subir des prises de bénéfices, les traders réalisant que le rebond de soulagement de vendredi pourrait être prématuré. On ne peut tout simplement pas parier contre M. Trump. Il veut des droits de douane et il va trouver un moyen de les mettre en œuvre", a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital LLC.

À 09:55 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 337,14 points, soit 0,68%, à 49 288,83, le S&P 500 .SPX a perdu 25,11 points, soit 0,36%, à 6 884,40 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 110,54 points, soit 0,48%, à 22 775,53.

L'indice de la consommation discrétionnaire .SPLRCD a mené les baisses parmi les 11 principaux secteurs du S&P, avec Amazon.com AMZN.O et Tesla TSLA.O en baisse d'environ 2% chacun. L'indice des technologies de l'information .SPLRCT a également baissé de 0,3%.

Les résultats des grandes sociétés de logiciels, notamment Salesforce CRM.N et Intuit INTU.O , dont les actions ont été affectées par les craintes de perturbation de l'IA, seront à surveiller plus tard dans la semaine.

L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS était en baisse de 2,9 %, ayant chuté de près de 23 % depuis le début de l'année.

Le secteur financier .SPSY a reculé de 1,5%, les sociétés de crédit privées telles que Ares Management ARES.N et KKR & Co KKR.N étant celles qui ont le plus baissé.

Contribuant à compenser certaines pertes, le secteur de la santé .SPXHC a augmenté de 1%, Eli Lilly LLY.N ayant progressé de 3,4% après que le médicament contre l'obésité de son rival Novo Nordisk NOVOb.CO a échoué face à celui de Lilly lors d'un essai à Copenhague .

Nvidia NVDA.O a grimpé de 1,8% avant les résultats trimestriels attendus mercredi. Les commentaires de la plus grande entreprise du monde en termes de capitalisation boursière pourraient fournir des informations clés sur le secteur de l'IA qui a été touché par le scepticisme croissant des investisseurs.

Les valorisations élevées des actions et les craintes de perturbation de l'IA ont récemment mis sous pression les secteurs de la technologie et d'autres secteurs, les investisseurs se demandant si les dépenses massives en matière d'IA portent leurs fruits.

Parmi les autres mouvements, Domino's Pizza DPZ.O a grimpé de 4,6 % après que la chaîne de restauration rapide a dépassé les estimations de Wall Street pour les ventes de magasins comparables au quatrième trimestre aux États-Unis.

Pendant ce temps, le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller a déclaré qu'il était ouvert à maintenir les taux inchangés en mars si les données sur l'emploi de février montrent que le marché du travail s'est renforcé après un faible début de l'année 2025.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders s'attendent actuellement à ce que la Fed prenne ses prochaines décisions en matière de réduction des taux en juin.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,33 contre 1 sur le NYSE et de 1,6 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 31 nouveaux sommets sur 52 semaines et 13 nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 49 nouveaux sommets et 140 nouveaux creux.