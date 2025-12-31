Wall Street recule, la technologie continuant à peser, mais se rapproche de ses gains annuels

Indices en baisse: Dow 0,24%, S&P 500 0,23%, Nasdaq 0,20%

Les trois indices sont en passe de réaliser des gains annuels

Nike en hausse après l'achat d'actions par le directeur général Elliott Hill pour une valeur de 1 million de dollars

Vanda Pharma bondit après l'approbation par la FDA d'un médicament contre le mal des transports

(Mise à jour avec les transactions de l'après-midi) par Purvi Agarwal et Nikhil Sharma

Les principaux indices de Wall Street ont reculé lors de la dernière séance de 2025, mais se sont approchés d'une fin positive pour une année en dents de scie dominée par les incertitudes tarifaires du président Donald Trump et une euphorie autour des actions axées sur l'intelligence artificielle.

Le S&P 500 .SPX , le Dow .DJI et le Nasdaq .IXIC étaient en passe d'enregistrer des gains à deux chiffres cette année. Il s'agirait de leur troisième année consécutive dans le vert, une tendance qui s'est manifestée pour la dernière fois entre 2019 et 2021.

Le S&P 500 et le Dow Jones devraient clôturer leur huitième mois consécutif dans le vert, leur plus longue série depuis 2017. Le rallye a été soutenu par un appétit insatiable pour les actions liées à l'intelligence artificielle, qui a poussé les trois indices à des niveaux record cette année.

Au cours de la journée, les valeurs technologiques .SPLRCT ont mené des baisses plus larges, glissant de 0,1%. Microsoft

MSFT.O et Apple AAPL.O ont été les plus importantes pondérations, en baisse de 0,4 % et 0,2 %, respectivement.

"Je ne m'attends pas à ce que les derniers jours aient une grande influence sur la performance de l'année prochaine, il est tout à fait normal dans un marché haussier d'avoir des moments de repli", a déclaré Giuseppe Sette, cofondateur et président de Reflexivity, soulignant les opportunités de prise de bénéfices lorsque la liquidité était faible.

A 12h00 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 116,75 points, soit 0,24%, à 48 243,94, le S&P 500 .SPX a perdu 16,15 points, soit 0,23%, à 6 880,09 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 46,38 points, soit 0,20%, à 23 372,70.

Wall Street est confrontée à une quatrième séance consécutive de pertes - une anomalie compte tenu des attentes d'un "rallye du Père Noël" de fin d'année, lorsque le S&P 500 gagne généralement au cours des cinq derniers jours de bourse de l'année et des deux premiers en janvier, selon le Stock Trader's Almanac.

Le fabricant de puces Nvidia NVDA.O - en hausse d'environ 40 % depuis le début de l'année - a été l'un des nombreux bénéficiaires du commerce de l'IA, devenant la première société cotée en bourse à atteindre une capitalisation boursière de 5 000 milliards de dollars.

L'indice des services de communication .SPLRCL est devenu le plus performant de l'indice S&P 500 cette année, grâce à un bond de plus de 65 % d'Alphabet GOOGL.O , qui a presque atteint sa meilleure performance annuelle depuis 2009.

Les fabricants de puces de stockage tels que Micron Technology MU.O , Western Digital WDC.O et Seagate STX.O devraient surperformer leurs homologues du S&P 500, leur valeur ayant plus que triplé en 2025.

En revanche, FMC Corp FMC.N et Fiserv FISV.O sont restés à la traîne de leurs pairs, avec des baisses respectives de 71 % et 67 % sur l'année.

Wall Street a fait une remontée spectaculaire depuis les plus bas d'avril, lorsque les tarifs douaniers du "jour de la libération" de Trump ont déclenché un effondrement sur les marchés mondiaux, ont éloigné les investisseurs des actions américaines et ont menacé la croissance en assombrissant les perspectives de taux d'intérêt.

La trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale donnera le ton aux marchés mondiaux en 2026, après que les récentes données économiques et les attentes d'un nouveau président dovish de la Fed ont incité les investisseurs à escompter de nouvelles réductions.

Parmi les actions, Nike NKE.N a gagné 4 % après que le directeur général Elliott Hill a acheté ses actions pour environ 1 million de dollars.

Vanda Pharmaceuticals VNDA.O a bondi de 27% après que la Food and Drug Administration américaine a approuvé son médicament pour la prévention des vomissements induits par les mouvements.

Les volumes de transactions sont restés faibles au cours de la semaine écourtée par les vacances, les marchés étant fermés jeudi pour le jour de l'An.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 2,77 contre 1 sur le NYSE et de 1,87 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 2 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 23 nouveaux sommets et 158 nouveaux planchers.