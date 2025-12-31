Wall Street recule, la technologie continuant à peser, mais se rapproche de ses gains annuels

Indices en baisse: Dow 0,25 %, S&P 500 0,2 %, Nasdaq 0,18 %

Les trois indices sont en passe de réaliser des gains annuels

Nike en hausse après que le directeur général Hill a acheté des actions pour une valeur de 1 million de dollars

Vanda Pharma bondit après l'approbation par la FDA d'un médicament contre le mal des transports

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Purvi Agarwal et Nikhil Sharma

Les principaux indices de Wall Street ont reculé lors de la dernière séance de 2025, mais se sont approchés d'une fin d'année positive dominée par les incertitudes tarifaires du président Donald Trump et une euphorie autour des actions axées sur l'intelligence artificielle.

Le S&P 500 .SPX , le Dow .DJI et le Nasdaq .IXIC étaient en passe d'enregistrer des gains à deux chiffres cette année - leur troisième année consécutive.

Les valeurs technologiques .SPLRCT ont prolongé leurs pertes, perdant 0,2%. Microsoft MSFT.O et Broadcom AVGO.O ont chuté respectivement de 0,3 % et de 1 %.

À 10:06 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 120,36 points, ou 0,25%, à 48 246,70, le S&P 500 .SPX a perdu 13,49 points, ou 0,20%, à 6 882,75 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 43,35 points, ou 0,18%, à 23 375,73.

Wall Street est en passe de connaître une quatrième séance consécutive dans le rouge - une anomalie compte tenu des attentes d'un "rallye du Père Noël" de fin d'année, lorsque le S&P 500 progresse généralement au cours des cinq derniers jours de bourse de l'année et des deux premiers de janvier, selon le Stock Trader's Almanac.

En attendant, le S&P 500 et le Dow Jones devraient clôturer leur huitième mois consécutif dans le vert, soutenus par un appétit insatiable pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle, qui ont poussé les trois indices à des niveaux record cette année.

L'excellente performance de Wall Street en 2025 témoigne d'un retour en force depuis les creux d'avril, lorsque les droits de douane de Trump ont déclenché un effondrement sur les marchés mondiaux, les craintes de guerre commerciale menaçant la croissance et assombrissant les perspectives de la politique monétaire dans la première économie du monde.

Le fabricant de puces Nvidia NVDA.O - en hausse de 40,6 % depuis le début de l'année - a été l'un des bénéficiaires, devenant la première société cotée en bourse à atteindre une capitalisation boursière de 5 000 milliards de dollars.

L'indice des services de communication .SPLRCL est devenu le plus performant de l'indice S&P 500 cette année, grâce à un bond de 65,1 % d'Alphabet GOOGL.O , qui a presque atteint sa meilleure performance annuelle depuis 2009.

La société a bénéficié de nombreux catalyseurs cette année sous la forme d'accords sur l'IA, d'une participation de 4,9 milliards de dollars de Berkshire Hathaway et d'une décision antitrust favorable contre le démantèlement de la société mère Google.

La trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale donnera le ton aux marchés mondiaux à l'horizon 2026, après que les données économiques modérées de ce mois et les attentes d'un nouveau président dovish de la Fed ont incité les investisseurs à tabler sur de nouvelles réductions.

"Qualifier 2025 de "résiliente" pourrait être un euphémisme. L'économie a fait preuve d'une force remarquable en surmontant une inflation plus élevée, un ralentissement du marché du travail, moins de réductions de taux que prévu initialement, et une forte augmentation du taux tarifaire effectif", a déclaré Adam Turnquist, stratège technique en chef pour LPL Financial.

"Malgré ces défis, la croissance est restée stable sans glisser vers la récession."

Parmi les valeurs, Nike NKE.N a gagné 1,8% après que le directeur général Elliott Hill a acheté ses actions pour environ 1 million de dollars.

Vanda Pharmaceuticals VNDA.O a bondi de 30,5 % après que la Food and Drug Administration américaine a approuvé son médicament pour la prévention des vomissements induits par les mouvements.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 2,01 contre 1 sur le NYSE, et de 1,69 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 n'a enregistré aucun nouveau sommet sur 52 semaines ni aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 14 nouveaux sommets et 94 nouveaux planchers.

Les volumes de transactions ont été plus faibles que d'habitude au cours de cette semaine écourtée par les vacances, les marchés étant fermés jeudi pour le jour de l'An.