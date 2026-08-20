Wall Street recule face à la hausse des rendements obligataires ; les résultats de Walmart pèsent sur le marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,60%, S&P 500 -0,15%, Nasdaq -0,29%

* Walmart s'effondre après un rare manquement aux prévisions de ventes comparables trimestrielles

* Les valeurs du secteur des cryptomonnaies bondissent après que Trump a appelé le Congrès à adopter un projet de loi

(Dernières informations à l'ouverture des marchés) par Avinash P et Purvi Agarwal

Les principaux indices boursiers américains ont reculé jeudi, le rebond des rendements des obligations d’État ayant pesé sur le moral des investisseurs, tandis que Walmart, figure de proue du secteur de la grande distribution, a enregistré de fortes baisses après avoir manqué ses objectifs de chiffre d’affaires trimestriel.

Walmart WMT.O a perdu 8,6% après avoir déçu les attentes de Wall Street concernant ses ventes comparables trimestrielles , les consommateurs ayant réduit leurs dépenses face à la hausse des prix de l’essence. Cela a pesé sur l’indice S&P 500 des biens de consommation de première nécessité .SPLRCS , le secteur le plus pénalisé, qui a reculé de 1,6%.

“Le sentiment des investisseurs a vacillé après que l'entreprise a maintenu ses prévisions prudentes au trimestre dernier, et la légère révision à la hausse des perspectives pourrait ne pas suffire à restaurer la confiance”, a déclaré Sky Canaves, analyste principal chez Emarketer.

Les inquiétudesliées à la hausse des prix du pétrole, découlant du conflit avec l’Iran, ainsi que l’augmentation de la dette publique ont malmené les marchés obligataires et boursiers cette semaine. Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans

US30YT=RR a atteint son plus haut niveau depuis près de deux décennies avant de reculer fortement mercredi, après l’annonce par le Trésor américain de mesures de soutien en faveur des obligations à longue échéance.

Toutefois, le soulagement procuré par l’intervention du Trésor s’est avéré de courte durée, le rendement des obligations à 30 ans ayant progresséd’environ 3 points de base pour s’établir à5,239%. Quant à l’obligation de référence à 10 ans

US10YT=RR , elle a également légèrement progressé pour s’établir en fin de séance à 4,698%.

“Ce qu’il (Bessent) a dit n’avait vraiment pas une grande importance… (le marché est) probablement en train de se dire que cela ne va pas vraiment changer les choses ni faire bouger l’aiguille”, a déclaré Joe Saluzzi, co-responsable des opérations chez Themis Trading.

“À mesure que les rendements continueront de grimper, les investisseurs en actions continueront d’y voir un problème.”

À 9h44 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 319,61 points, soit 0,60%, à 53.143,44, le S&P 500 .SPX reculait de 11,46 points, soit 0,15%, à 7.696,52, et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 77,02 points, soit 0,29%, à 26.254,38.

Le secteur des biens de consommation discrétionnaires du S&P 500 .SPLRCD a pesé le plus lourd dans l’indice et a reculé de 1,3%, plombé par les baisses d’Amazon AMZN.O et de Tesla

TSLA.O . Les hausses de Nvidia NVDA.O et d’Apple AAPL.O ont contribué à limiter les baisses.

Par ailleurs,les cours du pétrole LCOc1 ont progressé de 2,3%, prolongeant leur hausse pour la cinquième séance consécutive en raison de l'impasse des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran et des perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient.

Les récents développements macroéconomiques ont fait reculer le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI par rapport aux sommets historiques atteints plus tôt ce mois-ci, alors que les résultats des entreprises de plusieurs secteursdressaient un tableau solide de l’économie américaine.

Par ailleurs, les chiffres ont montré que le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage a reculé la semaine dernière , ce qui suggère que le marché du travail reste stable.

Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires du président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, plus tard dans la journée.

Le compte-rendu de la réunion de juillet de la Réserve fédérale américaine , publié mercredi,a révélé queles inquiétudes liées à l’inflation s’intensifiaient au sein de la banque centrale, “plusieurs” décideurs politiques se montrant prêts à relever les taux d’intérêt.

Entre autres, les entreprises liées aux cryptomonnaies ont rebondi au lendemain de l’appel lancé par le président américain Donald Trump au Congrès pour qu’il adopte un projet de loi sur les cryptomonnaies . Strategy MSTR.O , qui détient d’importants volumes de bitcoins, a gagné 6,6% et l’opérateur de plateforme d’échange Coinbase Global COIN.O a progressé de 5,6%.

La société de biotechnologie Moderna MRNA.O a chuté de plus de 18% au lendemain d’une hausse de près de 177%.

Deere DE.N a gagné 3,8% après que le plus grand fabricant mondial de matériel agricole a revu à la hausse ses prévisions de résultat net pour l'ensemble de l'année.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,83 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,68 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré sept nouveaux plus hauts sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 28 nouveaux plus hauts et 29 nouveaux plus bas.