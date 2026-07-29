Wall Street recule dans l'attente de la décision de la Fed et des résultats des grandes capitalisations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -1,57%, S&P 500 -0,85%, Nasdaq -1,13%

* La Fed devrait maintenir ses taux inchangés; décision attendue à 14h00 (heure de l'Est)

* Publication des résultats de Meta et Microsoft après la clôture

* Ford en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice

(Le point sur les échanges en milieu de séance) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Les principaux indices de Wall Street ont reculé mercredi, les investisseurs attendant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale dans un contexte de hausse de 8% des cours du pétrole, tandis que les valeurs du secteur des semi-conducteurs restaient sous pression à l'approche de la publication des résultats des géants de la tech.

L'indice de référence S&P 500 .SPX a atteint son plus bas niveau depuis un mois, tandis que le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, s'est établi à son plus bas niveau depuis trois mois, reculant de plus de 9% par rapport à son plus haut historique atteint en juin.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, telles que le leader du secteur Nvidia NVDA.O , ont reculé de 2,3% et Micron

MU.O a perdu 4,6%, entraînant l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX en baisse de 3,6% à son plus bas niveau depuis plus de deux mois.

Le secteur industriel .SPLRCI a reculé de 2,5% et a été à l’origine des baisses du S&P 500, la société d’infrastructures d’IA Vertiv VRT.N ayant chuté de 13,2% après avoir manqué les prévisions de chiffre d’affaires trimestriel .

Les résultats trimestriels de Microsoft MSFT.O et de Meta

META.O seront publiés après la clôture, tandis que ceux d’Amazon.com AMZN.O et d’Apple AAPL.O sont attendus plus tard dans la semaine. Les investisseurs surveilleront de près les signes indiquant que leurs investissements de plusieurs milliards de dollars dans l’IA stimulent suffisamment les bénéfices pour répondre à leurs attentes élevées.

Les actions de ces sociétés ont légèrement reculé en début de séance, à l’exception de Microsoft, qui a progressé de 0,3%.

“Ce que les investisseurs recherchent vraiment, c’est une forme de croissance stable”, a déclaré Louis Kondratev, trader chez XFUNDs.

“S’il n’y a pas de bénéfices solides, ni de croissance forte et claire, et surtout pas de voie claire vers le rétablissement du flux de trésorerie disponible, certaines de ces entreprises en subiront les conséquences, tout comme leurs actions.”

Les marchés mondiaux ont été volatils ce mois-ci, les investisseurs s’interrogeant sur la pérennité du boom des dépenses liées à l’IA après que des signes ont montré que de grandes entreprises américaines renforçaient leur réseau d’investissements liés à l’IA et continuaient d’injecter des milliards dans cette technologie au détriment de leur flux de trésorerie disponible.

Cette remise en question intervient alors que la concurrence chinoise s’intensifie, tant dans la course au développement de puces de pointe que dans le déploiement par les entreprises chinoises de modèles d’IA moins coûteux. Mercredi, les résultats trimestriels exceptionnels 000660.KS du fabricant de puces sud-coréen SK Hynix n’ont pas répondu aux attentes élevées des investisseurs . Les actions de la société cotées aux États-Unis SKHY.O ont reculé de 1%.

À 11h39 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 829,00 points, soit 1,57%, à 51.918,32, le S&P 500 .SPX a perdu 62,98 points, soit 0,85%, à 7.365,80 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 281,06 points, soit 1,13%, à 24.595,85.

Récemment, les inquiétudes liées au secteur technologique ont incité les investisseurs à se tourner vers d'autres segments du marché , tels que les biens de consommation de base .SPLRCS et la santé .SPXHC , qui ont respectivement progressé de 0,5% et 0,4% mercredi.

ZOOM SUR LA FED

La Fed annoncera sa décision de politique monétaire à 14h00 (heure de l’Est), alors que les cours du pétrole brut

LCOc1 s’envolent à 89,94 dollars le baril, le président américain Donald Trump ayant déclaré que les États-Unis riposteraient aux attaques iraniennes en Jordanie.

Selon les données de LSEG, les opérateurs estiment à 39,9% la probabilité d’une hausse des taux, après un apaisement des pressions sur les prix le mois dernier . Ils sont toutefoisconvaincus que les taux augmenteront d’au moins 25 points de base d’ici la fin de l’année.

Les marchés scruteront de près les commentaires du président Kevin Warsh, après que celui-ci a déclaré que la banque centrale éviterait de donner des indications explicites sur les futures évolutions des taux d’intérêt.

“Il semble que la position soit plutôt orientée vers un maintien de la politique monétaire restrictive, ce qui pourrait pénaliser les entreprises à forte capitalisation dont les dépenses d’investissement sont importantes et qui devraient continuer à dépenser”, a déclaré Louis Kondratev, de XFUNDs.

Ford Motor F.N a progressé de 4,4% après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels pour la deuxième fois cette année. Le fabricant de solutions de chauffage, ventilation et climatisation Lennox LII.N a chuté de 20% après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 2,22 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,32 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 27 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et deux nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 92 nouveaux plus hauts et 143 nouveaux plus bas.