Wall Street recule après un rallye, sur fond de tensions américano-iraniennes

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* QXO chute après l'acquisition de TopBuild pour 17 milliards de dollars

* Le détroit d'Ormuz est à nouveau fermé; les prix du pétrole et les actions du secteur de l'énergie augmentent

* Les bénéfices vont s'accélérer cette semaine

* Indices en baisse: Dow 0,2%, S&P 500 0,32%, Nasdaq 0,41%

(Mise à jour des échanges de l'après-midi à New York) par Chuck Mikolajczak et Purvi Agarwal

Les actions américaines ont légèrement baissé lundi, chacun des trois principaux indices sortant d'une troisième semaine consécutive de gains, alors que les tensions renouvelées entre les États-Unis et l'Iran remettent en question la durabilité d'un cessez-le-feu de deux semaines.

L'Iran envisage de participer aux pourparlers de paix avec les États-Unis au Pakistan, a déclaré un haut fonctionnaire iranien à Reuters, à la suite des mesures prises par Islamabad pour mettre fin au blocus américain des ports iraniens.

Toutefois, une autre source a déclaré que le vice-président JD Vance se trouvait toujours aux États-Unis, démentant les informations selon lesquelles il se rendrait au Pakistan pour des pourparlers.

L'Iran a ouvert le détroit d'Ormuz vendredi, ce qui a entraîné une forte hausse des marchés: le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des niveaux record pour la troisième séance consécutive , enregistrant ainsi leurs plus fortes hausses hebdomadaires depuis 11 mois. Toutefois, Téhéran a de nouveau fermé la voie maritime cruciale au cours du week-end.

Le brut américain CLc1 a bondi de 6,23% à 89,07 dollars le baril et le Brent LCOc1 a atteint 95,25 dollars le baril, en hausse de 5,4% sur la journée, faisant grimper l'indice énergétique du S&P 500 .SPNY de 0,8%, le plus performant des 11 secteurs du S&P 500 sur la séance.

"Les nouvelles du week-end concernant la nouvelle fermeture du détroit ou l'arraisonnement du navire iranien nous éloignent un peu de l'idée qu'il est entièrement rouvert, mais le calendrier ne semble pas aussi lointain qu'il ne l'était avec au moins les discussions de la semaine", a déclaré Tom Hainlin, stratégiste national d'investissement chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis.

"Mais nous sommes au milieu de la saison des résultats du premier trimestre, et la question est de savoir s'il y a eu des répercussions sur l'économie réelle, et jusqu'à présent, les banques nous ont dit que le crédit à la consommation semblait correct et que les dépenses étaient correctes." Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 96,79 points, soit 0,20%, à 49 350,64, le S&P 500 .SPX a perdu 22,61 points, soit 0,32%, à 7 103,45 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 99,97 points, soit 0,41%, à 24 368,51.

Les services de communication .SPLRCL ont été le secteur le moins performant , Meta META.O ayant perdu plus de 2% et s'apprêtant à mettre fin à une série de neuf séances de hausse, la plus longue depuis octobre.

Netflix NFLX.O a perdu près de 3 %, ce qui a également pesé sur le secteur, et a chuté de plus de 12 % depuis l'annonce de ses résultats trimestriels et du départ de son cofondateur Reed Hastings la semaine dernière.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , connu comme la "jauge de la peur" de Wall Street, a progressé après avoir chuté au cours des huit dernières séances et était en dernière position en hausse de 1,57 point à19,08, après avoir atteint un plus haut d'une semaine à 19,99.

Les investisseurs attendent d'évaluer l'impact des tensions irano-américaines sur les résultats des entreprises et sur l'économie en général, avec des sociétés telles que Lockheed Martin LMT.N et IBM IBM.N dont les rapports sont prévus plus tard dans la semaine.

Tesla TSLA.O donnera le coup d'envoi des résultats de la cohorte dite des "Sept Magnifiques" mercredi.

Sur les 48 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats jusqu'à vendredi matin, 87,5 % ont dépassé les attentes des analystes, selon les données de LSEG. Le taux de croissance actuel des bénéfices du premier trimestre est de 14,4 %.

Parmi les autres valeurs en mouvement, les actions de QXO

QXO.N ont chuté de 5,1% après que le distributeur de matériaux de construction ait conclu un accord de 17 milliards de dollars pour acquérir le distributeur et installateur de matériaux de construction TopBuild BLD.N , dont les actions ont bondi de plus de 18%.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans une proportion de 1,01 pour 1 sur le NYSE et de 1,09 pour 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 41 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 164 nouveaux sommets et 36 nouveaux planchers.