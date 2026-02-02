 Aller au contenu principal
Wall Street recule après la nomination de Kevin Warsh
information fournie par AOF 02/02/2026 à 07:47

(AOF) - Les indices américains ont fini la séance de vendredi en repli, une journée marquée par la nomination de Kevin Warsh comme futur président de la Réserve fédérale américaine. Les investisseurs ont également dû digérer une salve de publications d’entreprises et s’inquiètent de la durée du « shutdown » qui a débuté samedi dernier à minuit, même s’il devrait être de courte durée, jusqu’à demain selon Mike Johnson, président de la Chambre des représentants. Le Dow Jones a perdu 0,36%, à 48 892 points, le Nasdaq Composite a cédé 0,94%, à 23 461 points et le S&P 500 a reculé de 0,43%, à 6 939 points.

Figurant parmi les nombreux géants de la tech qui ont publié leurs résultats cette semaine, Apple (+0,46, à 259,48 dollars) ne suscite guère l'enthousiasme des investisseurs au lendemain de la présentation de ses résultats du premier trimestre comptable de son exercice décalé 2025/2026. Son titre est sanctionné par un léger repli de 0,58% à 256,77 dollars ce vendredi et enregistre une des plus fortes baisses du S&P 500. Pourtant, la firme à la pomme a dévoilé jeudi soir un bénéfice net qui s'est établi à 42,10 MdsUSD, soit 2,84 dollars par action diluée, dépassant les attentes du marché. Sur ce trimestre, les revenus sont en hausse de 16% à 143,76 MdsUSD, portés par une envolée des ventes d'iPhone. Ces dernières ont progressé de 23% pour atteindre 85,27 MdsUSD, stimulées par le succès des modèles iPhone 17, alors que les ventes d'iPad n'ont progressé que de 6% et que celles de Mac ont même reculé de 7%.

Les chiffres économiques du jour

Les prix à la production américains ont augmenté de 0,5% au mois de décembre, là où les analystes tablaient sur une hausse de 0,2%, après +0,2% déjà en novembre.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

L'offre BoursoBank