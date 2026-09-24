Wall Street recule alors que les investisseurs se concentrent sur la guerre entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Le point sur les échanges boursiers de l'après-midi)

* John Williams, gouverneur de la Fed, estime qu'une nouvelle hausse des taux cette année est raisonnable

* Oracle recule, Blue Owl en baisse après l'annonce d'un avis de force majeure

* S&P 500: -0,09 %, Nasdaq: -0,20 %, Dow: -0,31 %

par Noel Randewich et Johann M Cherian

Wall Street était en baisse jeudi, l’incertitude concernant le Moyen-Orient ayant fait grimper les cours du pétrole et les rendements des bons du Trésor, mais les actions se sont redressées après que Reuters a rapporté que les négociateurs américains et iraniens exploraient un accord visant à rouvrir le détroit d’Ormuz.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont réduit leurs pertes après la publication d’ un article indiquant que les négociateurs américains et iraniens, réunis à New York, exploraient une voie pour éviter la guerre, qui inclurait également la levée par Washington de son blocus économique contre l’Iran.

Les dirigeants américains et iraniens ont échangé des piques cette semaine lors de l’Assemblée générale des Nations unies. Les cours du Brent LCOc1 ont progressé d’environ 4 % à 107 dollars le baril après qu’une attaque à la roquette des Houthis contre l’Arabie saoudite a ravivé les craintes de perturbations de l’approvisionnement.

“Cela ne fait que renforcer l’idée que nous sommes actuellement confrontés à un catalyseur majeur du marché,” a déclaré Bill Northey, directeur senior des investissements chez U.S. Bank Wealth Management. “Tout tourne vraiment autour du pétrole, de l’inflation et de leur impact sur les taux d’intérêt, ainsi que des répercussions en cascade de ces taux sur les marchés financiers.”

Les poids lourds de l’IA ont affiché des résultats mitigés: Microsoft MSFT.O et Broadcom AVGO.O ont reculé d’environ 1 %, tandis qu’Advanced Micro Devices AMD.O a progressé de 1 %.

Meta Platforms META.O a gagné 3,4 %, au lendemain de la présentation par l’entreprise de réseaux sociaux d’un petit gadget portable destiné à être utilisé avec son assistant IA récemment lancé.

Oracle ORCL.N a perdu 4,1 % après la publication d'un article indiquant que la société avait envoyé un avis de “force majeure” à un centre de données du Nouveau-Mexique. L'action de Blue Owl OWL.N , le développeur du projet, a également reculé de 5 %.

Les rendements des bons du Trésor ont augmenté, le rendement des obligations du Trésor à 30 ans US30YT=RR atteignant son plus haut niveau depuis 2004 .

Le S&P 500 a reculé de 0,09 % à 7.698,90 points.

Le Nasdaq a reculé de 0,20 % à 26.883,15 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,31 % à 51.350,11 points.

Sept des onze indices sectoriels du S&P 500 ont reculé, emmenés à la baisse par celui des matériaux .SPLRCM , en recul de 1,01 %, suivi par celui des technologies de l’information

.SPLRCT , qui a perdu 0,66 %.

Cette semaine, le S&P 500 s’est négocié à un peu moins de 19 fois les bénéfices attendus, soit sa valorisation la plus basse depuis 2023, selon les données de LSEG. Les poids lourds du secteur de l’IA sont en grande partie responsables de la récente hausse des prévisions de bénéfices.

Le président américain Donald Trump a accueilli le président chinois Xi Jinping à la Maison Blanche pour un sommet qui devrait être riche en symbolisme mais pauvre en substance sur des questions telles que l’IA, le commerce, Taïwan et la guerre au Moyen-Orient.

Les données publiées mercredi, qui indiquent une forte activité économique , ont renforcé les anticipations d’une nouvelle hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale, après celle de 25 points de base de la semaine dernière. Les opérateurs tablent désormais sur une probabilité de près de 70 % d’une hausse le mois prochain, selon l’outil CME FedWatch.

Le président de la Fed de New York, John Williams , qui dispose d’un droit de vote au sein du Comité fédéral de l’open market, a déclaré jeudi qu’il était raisonnable de penser que la banque centrale américaine pourrait devoir relever à nouveau ses taux d’intérêt avant la fin de l’année.

MGM Resorts MGM.N a chuté de 11 % après que People Inc

PPLI.O , la société du magnat des médias Barry Diller, a retiré son offre d’achat de l’opérateur de casinos.

Au sein de l’indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en baisse ont été 1,7 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux plus hauts et 38 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 41 nouveaux plus hauts et 210 nouveaux plus bas.