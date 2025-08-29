Wall Street recule alors que les données sur l'inflation alimentent les inquiétudes concernant les tarifs douaniers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices en baisse: Dow 0,10 %, S&P 500 0,30 %, Nasdaq 0,62 %

*

L'audience du juge Cook de la Fed est prévue à 10 heures (heure de l'Est)

*

Les États-Unis annoncent des dépenses de consommation solides en juillet

*

Dell et Marvell chutent après des prévisions trimestrielles peu encourageantes

*

Caterpillar chute après avoir prévu des droits de douane plus élevés pour 2025

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Sanchayaita Roy

Les principaux indices boursiers de Wall Street ont chuté vendredi, les valeurs technologiques accusant la plus forte baisse, après que les données sur l'inflation ont dépassé l'objectif de la banque centrale, comme prévu, et ont ravivé les craintes que les tarifs douaniers ne se répercutent sur les prix.

Les chiffres conformes aux attentes n'ont pas changé les paris d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en septembre, surtout si l'on considère les commentaires pessimistes du président Jerome Powell à Jackson Hole , où il a reconnu la faiblesse du marché du travail .

Un rapport du département du Commerce a montré que la jauge d'inflation préférée de la Fed, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, a augmenté de 2,6 % en juillet comme prévu sur une base annuelle - au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale.

Une mesure des prix sous-jacents a suggéré que les droits de douane américains sur les importations commençaient à se refléter dans les prix de certains biens.

L'exemption tarifaire américaine pour les importations de colis d'une valeur inférieure à 800 dollars a également pris fin vendredi, ce qui a entraîné une hausse des coûts pour les entreprises et, par conséquent, pour les consommateurs.

Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs tablent toujours sur une réduction de 25 points de base du taux d'intérêt en septembre.

"Les chiffres publiés aujourd'hui laissent la porte grande ouverte à une baisse des taux lors de la réunion du 17 septembre", a déclaré Art Hogan, stratège en chef chez B Riley Wealth.

Alors que les pressions sous-jacentes sur les prix augmentent, la banque centrale a très probablement changé son fusil d'épaule pour soutenir le marché de l'emploi, a déclaré Art Hogan.

Le rapport de vendredi prochain sur les emplois non agricoles fournira plus d'informations sur le marché du travail.

Le gouverneur de la Fed , Christopher Waller, candidat au poste le plus élevé de la banque centrale, a déclaré jeudi qu' il souhaitait commencer à réduire les taux le mois prochain, conformément aux appels du président Donald Trump à réduire les coûts d'emprunt.

À 09h43 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 45,36 points, soit 0,10 %, à 45 591,54, le S&P 500 .SPX a perdu 20,03 points, soit 0,30 %, à 6 482,34 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 134,63 points, soit 0,62 %, à 21 570,53.

Les paris sur la baisse des taux d'intérêt ont permis aux principaux indices de Wall Street d'enregistrer leur quatrième mois consécutif de hausse. L'indice Russell 2000 .RUT , axé sur le marché intérieur, est celui qui en a le plus profité et qui a surperformé les principaux indices en août. Il était en hausse de 0,1 % vendredi.

Les valeurs technologiques .SPLRCT ont pesé sur le S&P 500, mais sept autres secteurs ont progressé, les investisseurs se tournant vers d'autres poches du marché.

Le fabricant d'ordinateurs personnels Dell DELL.N et le fabricant de puces Marvell MRVL.O ont chuté de 14,4 % et 6,4 % après que leurs prévisions trimestrielles ont manqué les attentes.

Nvidia NVDA.O a perdu 2,7 %, un jour après que le leader des puces d'intelligence artificielle ait fait part de ses attentes décevantes concernant le marché chinois , ce qui a ébranlé les investisseurs habitués à des prévisions spectaculaires de la part de l'entreprise. Néanmoins, la solidité de ses résultats globaux et les commentaires optimistes du directeur général Jensen Huang ont calmé les inquiétudes concernant un ralentissement imminent de la demande d'intelligence artificielle.

L'attention se portera désormais sur l'audience du tribunal à 10 heures ET, au cours de laquelle un juge fédéral examinera la possibilité d'empêcher temporairement le président Trump de licencier le gouverneur de la Réserve fédérale, Lisa Cook.

Parmi les autres, Caterpillar CAT.N , le baromètre de l'économie mondiale, a perdu 3,1 % après avoir relevé son estimation annuelle pour les coûts liés aux tarifs douaniers.

La société de logiciels de conception Autodesk ADSK.O a augmenté de 11,2 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de résultats annuels .

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,53 contre 1 sur le NYSE et de 1,07 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 43 nouveaux sommets et 24 nouveaux planchers.