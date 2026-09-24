Wall Street recule alors que la tension au Moyen-Orient fait grimper les cours du pétrole ; les discussions entre Trump et Xi au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,65 %, S&P -0,46 %, Nasdaq -0,74 %

* Oracle et Blue Owl en baisse après l'annonce d'un avis de force majeure

* John Williams, gouverneur de la Fed, estime qu'une nouvelle hausse des taux cette année serait raisonnable

* MGM Resorts recule après le retrait de l'offre de rachat par People, la société de Barry Diller

(Le point sur les échanges en milieu de séance)

par Johann M Cherian et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street ont chuté jeudi, l’indice Dow Jones des valeurs vedettes atteignant son plus bas niveau depuis plus de trois mois, alors que l’escalade des tensions au Moyen-Orient a fait grimper les cours du pétrole et les rendements des bons du Trésor, tandis que les investisseurs suivaient de près le sommet américano-chinois .

Les cours du brut ont bondi de 4 dollars le baril, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 atteignant 107 dollars après que les Houthis du Yémen ont déclaré avoir attaqué des sites militaires saoudiens à Jazan, quelques jours après que les dirigeants américains et iraniens ont échangé des piques lors de l'Assemblée générale des Nations unies.

Ces événements ont ravivé les craintes inflationnistes, le rendement des obligations du Trésor à 30 ans US30YT=RR atteignant son plus haut niveau depuis 2004 . Les cours des obligations évoluent à l'inverse des rendements.

Les valeurs technologiques .SPLRCT ont mené la baisse du S&P 500, Nvidia NVDA.O , Broadcom AVGO.O et Microsoft

MSFT.O reculant chacune de plus de 1 %. Les analystes ont toutefois estimé que la confiance dans le secteur de l’intelligence artificielle, qui avait propulsé le Nasdaq

.IXIC vers des sommets historiques en début de semaine, avait contribué à limiter les pertes.

“Les investisseurs étaient peut-être moins enclins à se ruer sur les actions, mais ils ne semblaient pas non plus particulièrement désireux de les vendre”, a déclaré Steve Sosnick, analyste en chef des marchés chez Interactive Brokers.

L’action Oracle ORCL.N a chuté de 5 % après la publication d’un article indiquant qu’elle avait envoyé un avis de “force majeure” afin de se prémunir contre d’éventuelles hausses de coûts liées à un vaste projet de centre de données au Nouveau-Mexique. L’action du gestionnaire d’actifs alternatifs Blue Owl OWL.N , dont une filiale développe ce projet, a également reculé de 5 %.

À 11 h 44 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 337,09 points, soit 0,65 %, à 51 174,50; le S&P 500 .SPX perdait 35,17 points, soit 0,46 %, à 7 670,68 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 199,02 points, soit 0,74 %, à 26 737,02.

Huit des onze secteurs de l'indice de référence affichaient une baisse, tandis que le secteur de l'énergie .SPNY progressait de 1,5 %. L'indice de volatilité du CBOE .VIX , parfois qualifié de “baromètre de la peur” de Wall Street, a atteint son plus haut niveau depuis une semaine, à 16,2 points.

XI À LA MAISON BLANCHE

Le président Donald Trump a accueilli le président chinois Xi Jinping à la Maison Blanche pour un somptueux sommet d’État , les investisseurs s’attendant à ce que les discussions portent sur la réglementation de l’IA, le conflit au Moyen-Orient et Taïwan. Les dirigeants devraient rencontrer des dirigeants de grandes entreprises américaines.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a quant à lui déclaré mercredi que les deux superpuissances avaient convenu de prolonger leur trêve jusqu’au 10 janvier.

La hausse des coûts énergétiques et les données récentes indiquant une forte activité économique ainsi qu’un marché du travail robuste ont conduit les investisseurs à parier sur de nouvelles hausses des taux d’intérêt par la Réserve fédérale. Ils estiment désormais à 71 % la probabilité d’une hausse d’au moins 25 points de base le mois prochain — contre environ 50 % il y a un jour —, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Le président de la Fed de New York, John Williams , qui dispose d’un droit de vote au sein du Comité fédéral de l’open market, a confirmé ces anticipations. Il a déclaré qu’il était raisonnable de penser que les taux pourraient devoir être relevés à nouveau cette année.

Meta Platforms META.O , qui a fait parler d’elle avec son assistant IA grand public “Muse”, a lancé mercredi “Charm”, un gadget portable permettant d’utiliser Muse. L’action du géant des réseaux sociaux a progressé de 1,1 %.

Parmi les autres titres en mouvement, MGM Resorts MGM.N a chuté de 10 % après que People Inc PPLI.O , la société du magnat des médias Barry Diller, a retiré son offre d’achat de l’opérateur de casinos.

Everpure P.N a bondi de 18,2 % après que la société de gestion et de stockage de données a annoncé de solides prévisions préliminaires de chiffre d’affaires .

Les titres en baisse ont été 2,99 fois plus nombreux que les titres en hausse à la Bourse de New York (NYSE) et 2,55 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 36 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 35 nouveaux plus hauts et 187 nouveaux plus bas.