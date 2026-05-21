Wall Street recule alors que l'affaiblissement des espoirs de paix au Moyen-Orient alimente la flambée des prix du pétrole et les craintes inflationnistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow -0,2%, S&P 500 -0,3%, Nasdaq -0,3%

* Nvidia en baisse après des résultats décevants

* Walmart recule après avoir maintenu ses objectifs annuels

* Les actions du secteur quantique bondissent grâce à un investissement américain en échange de participations

* L'activité manufacturière américaine atteint son plus haut niveau depuis quatre ans en mai

(Mise à jour des niveaux de l'après-midi, ajout des commentaires des analystes) par Utkarsh Hathi et Ragini Mathur

Les principaux indices de Wall Street ont reculé jeudi, la remontée des prix du pétrole ayant ravivé les craintes inflationnistes et pesé sur les actions, après qu'un articlede Reuters a fait état d'un durcissement de la position de Téhéran dans les négociations avec Washington.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont effacé leurs pertes antérieures et ont progressé de 2,6% à 107,75 dollars le baril. Le pétrole avait baissé plus tôt dans la séance, porté par l'espoir que les efforts diplomatiques puissent apaiser les tensions, mais les prix ont rebondi après que Reuters a rapporté que le Guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, avait émis un diktat interdisant l'exportation de l'uranium de qualité quasi militaire du pays.

Cette information a tempéré les espoirs de progrès dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran et ravivé les craintes d'une perturbation prolongée dans le détroit d'Ormuz, une voie de communication cruciale pour l'approvisionnement mondial en pétrole. O/R

Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans de référence a grimpé à 4,615%, reprenant sa récente ascension après avoir mis fin mercredi à une série de trois jours de hausse consécutifs. Les investisseurs craignaient que l'absence de progrès significatifs vers la réouverture du détroit ne maintienne les prix du pétrole à un niveau élevé, ce qui aggraverait les pressions inflationnistes et pèserait sur les actions.

“Le marché s'était brièvement stabilisé hier, car les investisseurs pensaient que la Maison Blanche avait peut-être fait des progrès vers une trêve avec l'Iran. Mais cet optimisme s'est estompé, et en conséquence, les prix du pétrole et les rendements des bons du Trésor ont recommencé à grimper”, a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B Riley Wealth.

Les investisseurs se sont également intéressés à une nouvelle série de résultats d'entreprises. L'action de Walmart

WMT.O a chuté de 7,9% après que le plus grand distributeur mondial a maintenu ses objectifs annuels et prévu un bénéfice au deuxième trimestre inférieur aux estimations .

Le secteur des biens de consommation courante du S&P 500

.SPLRCS a mené la baisse avec un recul de 2%, pénalisé par la chute de Walmart.

L'action de Nvidia NVDA.O , la société la plus valorisée au monde, a légèrement reculé de 1,5%, les prévisions optimistes de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre et le programme de rachat d'actions de 80 milliards de dollars (XX milliards d'euros) de ce géant de l'IA n'ayant pas réussi à impressionner les investisseurs.

Son titre a bondi d'environ 18% depuis le début de l'année, mais le rythme de croissance s'est ralenti, les investisseurs estimant que Nvidia devra faire face à une concurrence plus rude, non seulement de la part des géants de la tech, mais aussi de ses concurrents dans le secteur des puces, notamment Intel

INTC.O et Advanced Micro Devices AMD.O .

À 11h54 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 85,05 points, soit 0,17%, à 49.924,30 points, le S&P 500 .SPX a perdu 19,06 points, soit 0,26%, à 7.413,91, et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 88,03 points, soit 0,33%, à 26.182,33.

Du côté des données économiques, les demandes d'allocations chômage ont baissé la semaine dernière, indiquant une résilience persistante du marché du travail, ce qui donne à la Réserve fédérale américaine la marge de manœuvre nécessaire pour rester concentrée sur les risques d'inflation.

L'activité manufacturière américaine a atteint son plus haut niveau depuis quatre ans en mai, les entreprises constituant des stocks pour se prémunir contre d'éventuelles pénuries et la hausse des prix liée à la guerre avec l'Iran.

Parmi les autres titres en vue, IBM IBM.N a progressé de 8,1% après l'annonce que l'administration Trump allait financer plusieurs entreprises spécialisées dans l'informatique quantique, dont une nouvelle coentreprise d'IBM, en échange de participations dans certaines de ces sociétés.

GlobalFoundries GFS.O a grimpé de 10%, D-Wave Quantum

QBTS.N a bondi de 24%, Rigetti Computing RGTI.O a gagné 24,4% et Infleqtion INFQ.N a surgi de 31,3%.

L'actiond'Intuit INTU.O a plongé de 20,1% après que le fabricant de logiciels a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel pour son logiciel de déclaration d'impôts, TurboTax, et annoncé qu'il allait supprimer 17% de ses effectifs à temps plein.

Les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 2,16 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,41 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré huit nouveaux plus hauts sur 52 semaines et quatre nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 58 nouveaux plus hauts et 90 nouveaux plus bas.