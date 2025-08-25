Wall Street recrute davantage de banquiers chevronnés alors que la confiance croissante stimule le rebond des transactions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La hausse des embauches fait suite à la pause tarifaire.

Des cadres supérieurs de Citigroup et d'UBS ont été recrutés.

Le recrutement de personnel junior a augmenté de 200 % en août, selon un cabinet de recherche.

par Tatiana Bautzer, Saeed Azhar et Isla Binnie

Les banques de Wall Street ont embauché des dizaines de cadres supérieurs au cours des derniers mois, l'amélioration du climat économique ayant stimulé les fusions et les introductions en bourse après une période d'accalmie en début d'année due aux inquiétudes concernant l'effet des tarifs douaniers américains.

L'augmentation de la recherche d'emploi, qui se produit généralement au printemps, illustre la manière dont le regain de confiance a incité les banques à recruter du personnel pour faire face à une vague de transactions.

"L'été a été très actif dans la banque d'investissement", a déclaré Troy Rohrbaugh, codirecteur général de la banque commerciale et d'investissement de JPMorgan. "Mais nous avons également procédé à des recrutements stratégiques à long terme dans des secteurs et des zones géographiques où nous pensons pouvoir continuer à accroître notre part de marché."

Vendredi, JPMorgan a nommé Jerry Lee, vétéran du secteur, au poste de président mondial de la banque d'investissement, qu'il rejoindra après avoir quitté sa rivale Goldman Sachs. La banque a récemment recruté plusieurs banquiers seniors dans les domaines de la technologie, de l'énergie et de la défense de l'activisme et a embauché plus de 300 banquiers entre janvier et avril au sein de son unité bancaire mondiale.

"Juste au moment où l'embauche était censée démarrer, une forte incertitude tarifaire a vraiment secoué les marchés et beaucoup de ces banques, et elles ont donc dit 'Hé, attendons'", a déclaré Meridith Dennes, associée directrice de la société de recherche financière Prospect Rock Partners. "Lorsque les marchés se sont stabilisés, les embauches ont commencé à reprendre en juillet."

Les cadres de Wall Street reçoivent et étudient généralement les offres d'emploi entre janvier et avril, quelques semaines après avoir reçu leurs primes annuelles. Mais la saison d'embauche de 2025 a été interrompue par l'annonce des droits de douane américains que le président Donald Trump a qualifiée de "jour de la libération."

Les pourparlers concernant les fusions-acquisitions et les transactions sur les marchés des capitaux ont été gelés. "Les droits de douane ont mis un coup d'arrêt aux embauches et les banques ont commencé à réduire leurs effectifs", a déclaré Alan Johnson, fondateur du cabinet de conseil en rémunération Johnson Associates.

En juin, avec la reprise des activités de banque d'investissement, les offres d'emploi qui étaient en attente se sont concrétisées, selon les banquiers et les recruteurs.

"Il n'y a pas eu de répit", a déclaré Julian Bell, responsable de la région Amériques au sein de la société de recrutement Sheffield Haworth. "Nous avons proposé et conclu des contrats toute l'année sans interruption et nous continuons à travailler dur... le marché est actif."

Parmi les récentes embauches de cadres supérieurs, citons les nouveaux coresponsables des fusions et acquisitions de Citigroup C.N , Guillermo Baygual et Drago Rajkovic, ainsi que Pankaj Goel, coresponsable de la banque d'investissement technologique, qui venaient tous de JPMorgan, et qui ont été embauchés par Viswas Raghavan, responsable de la banque de Citi, . Ailleurs, UBS UBSG.S a recruté Taylor Henricks en tant que responsable des fusions et acquisitions pour les Amériques, ainsi qu'une série d'autres recrutements.

Bien que le recrutement se soit amélioré après le gel des tarifs, il reste inférieur aux années les plus actives de la dernière décennie, a déclaré Alan Johnson, fondateur du cabinet de conseil en rémunération Johnson Associates.

Alors que les recrutements pour les postes de directeurs généraux sont restés stables, les banques ont commencé à embaucher du personnel plus junior en août, selon Tom Ragland, fondateur et directeur général du Harrison-Rush Group, société de recherche dans le secteur des services financiers.

Il a fait état d'une augmentation de 200 % des messages entrants et non sollicités émanant de banques d'investissement souhaitant recruter des associés et des vice-présidents - des postes généralement en début de carrière dans les banques - au cours de la semaine du 13 août. Il s'agit d'un rebond par rapport au premier semestre de l'année, au cours duquel M. Ragland a reçu 30 % de mandats d'embauche en moins pour des postes subalternes par rapport à la même période en 2024.

Les banques d'investissement de type boutique semblent particulièrement optimistes. Evercore EVR.N a annoncé fin juillet un accord pour acheter la banque d'investissement britannique Robey Warshaw pour 196 millions de dollars. Evercore comptera désormais plus de 400 banquiers dans neuf pays en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Lazard a embauché 14 directeurs généraux en 2025 afin d'atteindre son objectif de doubler ses revenus d'ici 2030, a-t-il déclaré en juillet. Selon Johnson Associates, d'autres secteurs ont activement recruté, notamment la gestion de patrimoine et le crédit privé. Les revenus de la banque d'investissement devaient augmenter de 20 % cette année avant le mois d'avril, mais cet objectif n'est plus réalisable et les banques renforcent leurs équipes pour l'année prochaine, a ajouté Alan Johnson.

Les dernières décisions d'embauche sont soutenues par la conclusion de certaines transactions, a déclaré M. Dennes.

"Beaucoup de gens ont parlé de la construction d'un énorme pipeline au quatrième trimestre 2024, et ensuite, il a été vraiment difficile d'exécuter des transactions en raison de l'incertitude du marché dans la première moitié de 2025", a-t-elle déclaré. "Si vous n'avez pas d'affaires conclues, vous n'avez pas d'argent pour embaucher du personnel", a-t-elle ajouté.