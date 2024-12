Wall Street: record du Nasdaq, confiance à 48H FOMC du FED information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 08:12









(CercleFinance.com) - Séance quasi-linéaire à Wall Street avec des scores qui se sont rapidement figés (les jeux étaient faits dès 16H) sauf pour le Nasdaq qui n'a cessé de gagner de terrain et de magnifier son nouveau record absolu (+1,25% à 20.175 au final et 20.200 au plus haut), le 5ème en 7 séance pour un gain annuel de +34,4%.



Le S&P500 grimpe de +0,4% vers 6.075 et affiche à ce stade un gain annuel de 29,34%, ce qui le place en bonne position pour aligner dès demain un second exercice de hausse de plus de 30%, après les 26% engrangés en 2023.



Le Dow Jones a terminé en repli de -0,25% mais le Russell-2000 gagne 0,68%.



Une fois encore, la thématique quasi unique qui rend frénétique les acheteurs reste l'intelligence artificielle (IA).



Les gains du jour sont éloquents : après son bond de +24,4% de vendredi, Broadcom s'envole de +11,2% supplémentaires (soit +36,6% en 48H).



Broadcom conforte son statut de '8ème fantastique' avec une capitalisation de 1.170Mds (qui explose de +31Mds$ en 48H... soit la 'capi' de LVMH).



Parmi les autres vedettes du jour, on retrouve une fois de plus Tesla (+6,2%) qui bat un nouveau record absolu à 463$ (soit 1.485Mds$).



Micron se détache aussi avec +5,6% à 108,25$ (après une lourde chute la semaine dernière), on retrouve également Marvell Technology +3,3% et Intel +2,40%.



Wall Street montre une confiance inoxydable à l'avant-veille d'une nouvelle réunion de la Fed, la banque centrale américaine.



Les 'bulls' pourraient garder la main (c'est la dernière ligne droite pour les habillages de bilans) d'ici mercredi, avec les décisions très attendues de la Fed.



Un assouplissement d'un quart de point est presque totalement intégré (consensus à 90%) et les investisseurs suivront surtout les commentaires que fera son président Jerome Powell, en conférence de presse, sur le rythme des baisses à venir.



Alors que la Fed doit faire face à une croissance toujours solide aux Etats-Unis mais aussi à un petit réveil de l'inflation, les investisseurs devraient rester prudents jusqu'au communiqué de la banque centrale américaine.



Les 'stats' USD demeurent robustes avec un 'boom' du secteur des services, à en croire les résultats préliminaires de l'enquête PMI de S&P Global publiés ce lundi.



L'indice 'flash' composite mesurant l'activité dans les services et l'industrie est ainsi ressorti à 56,6 ce mois-ci, contre 54,9 en novembre, établissant un plus haut de presque trois ans.



Celui mesurant le secteur manufacturier s'est quant à lui replié à 48,3, après 49,7 le mois dernier.



Ceci posé, la statistique la plus importante de la semaine sera l'indice des prix PCE, la mesure de l'inflation privilégiée de la Réserve fédérale... mais la FED aura déjà baissé ses taux.





