Wall Street : record absolu du S&P500, envolée ARM et Nvidia

(CercleFinance.com) - Que retenir de cette séance relativement linéaire où les jeux étaient faits dès la 1ère demi-heure ?



Et bien c'est tout simple : le nouveau record absolu du S&P500 à 6.101Pt.



Au final, avec un gain de +0,61% à 6.086Pts, l'indice phare ne réalise que sa seconde meilleure clôture de l'histoire, après les 6.090Pts du 8 décembre dernier.



Le Nasdaq gagne +1,3% et refranchit le cap symbolique des 20.000Pts avec une clôture à 20.009, la meilleure marque depuis le 26 décembre et un score qui replace l'indice à 1% de son record des 20.204 du 16 décembre dernier.



L'indice Dow Jones avance de +0,3% à 44.156 mais le Russell-2000 de façon surprenante termine en repli de -0,67% vers 2.302, loin, très loin même des 2.450Pts du 25 novembre : la grande 'rotation sectorielle' espérée pour 2025 n'est manifestement pas au rendez-vous, l'I.A continue de drainer les capitaux planétaires.



Wall Street revient donc tout près de ses plus hauts historiques, portée par la bonne tenue des valeurs technologiques dans un climat d'optimisme généralisé suite à la présentation d'un gigantesque plan d'investissement de 500Mds$ dans l'IA (baptisé 'stargate' et qui prévoit la construction de 20 nouveaux data-center géants aux Etats-Unis dans les années qui viennent).



Et Nvidia qui équipe justement ces 'data-centers' s'envole de +4,4% vers 147$ et accentue nettement son avance sur Apple avec une capitalisation de 3.600Mds$.



A noter que Microsoft revient très fort dans la course à la 2ème place avec +4,1% et une 'capi' de 3.330Mds$... car Apple est de nouveau en panne avec +0,5% (-4% la veille) et un 'capi' de 3.370Mds$ (cela se joue maintenant à 1% près : Apple pourrait passer en une semaine de la 1ère à la 3ème place).



A noter également les solides gains d'Oracle (+7,7%), de cadence Design avec +3,3%... mais que dire des +16% du fabricant de puces ARM qui explose de +16% à 180$ et relègue loin derrière Netflix qui ne gagne 'qu'à peine' 10% (+9,7% à 954$).



Peu de 'market movers' côté données macro, à part la publication de l'indice des indicateurs avancés du Conference Board -censé refléter l'activité économique future des Etats-Unis- : le 'conf'board' s'est replié de 0,1% à 101,6 le mois dernier, conformément au consensus des économistes.



En novembre, l'indice avait progressé de 0,4%, au lieu d'une première estimation le donnant en augmentation de 0,3%, soit sa première hausse enregistrée depuis février 2022.



En dépit du repli observé en décembre, le Conference Board dit s'attendre à ce que la dynamique de croissance reste solide aux Etats-Unis en ce début d'année, anticipant une hausse du PIB de 2,3% en 2025.



Si les investisseurs misent beaucoup sur les baisses d'impôts (risque de creusement des déficits) et les mesures de dérégulation promises par le nouveau président, un certain flou continue d'entourer la mise en oeuvre de tarifs douaniers (censés apporter la contrepartie des allégements fiscaux mais qui sont potentiellement inflationnistes).



Enfin, c'est un peu anecdotique vu le record absolu du 'S&P' et l'envolée d'ARM mais le rendement des Treasuries à dix ans se dégrade de +4Pts à 4,614%, le '30 ans' rajoute +2,5Pt à 4,827%.



Cela ne comptait pas, ça pourrait redevenir un souci si les indices US devaient plafonner sous leurs sommets d'ici vendredi.





