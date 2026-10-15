Wall Street rebondit, les soins de santé compensent l'IA

par Noel Randewich et Sruthi Shankar

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, rebondissant après deux séances dans le rouge et des pertes initiales, alors que les gains du secteur des soins de santé ont relégué au second plan la préoccupation des investisseurs à propos de l'intelligence artificielle (IA) et des entreprises concernées.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,08% à 52.177,69 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 0,33% à 7.744,06 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 0,08% à 26.713,03 points.

Plusieurs grandes valeurs technologiques ont décliné, dans un contexte de surveillance accrue par les investisseurs des dépenses effectuées dans l'IA et des niveaux de dette de ces groupes, qui les exposent à la hausse des taux d'intérêt.

Bien qu'il a publié un bénéfice record pour un sixième trimestre consécutif, porté par la demandé pour l'IA, TSMC

2330.TW s'est montré prudent pour l'an prochain, citant des incertitudes macroéconomiques, ce qui a provoqué le repli de Nvidia NVDA.O .

L'indice des semiconducteurs .SOX a reculé pour une septième séance de rang.

Dell Technologies DELL.N a chuté de 6,9% et Hewlett Packard Enterprise HPE.N de 7,1%.

En légère baisse, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est tout de même resté proche d'un pic de plusieurs années, les investisseurs s'inquiétant des pressions inflationnistes causées par la flambée des prix du pétrole.

"Le coût pour financer quoi que ce soit, qu'il s'agisse d'une maison familiale ou d'un 'data center' géant, augmente et cela a des répercussions sur beaucoup de choses sur le marché boursier", a commenté Jed Ellerbroek, gestionnaire de portfolio chez Argent Capital Management, dans le Missouri. "Les titres les plus performants aujourd'hui ont été les défensifs".

Des données communiquées dans la journée montrent que les prix à la production aux Etats-Unis ont progressé en septembre à un rythme sans précédent depuis plus de quatre ans, avec une hausse des coûts des biens et des services, illustrant des pressions inflationnistes qui se répandent au-delà de l'énergie.

Ce rapport a été publié au lendemain de données indiquant une accélération des prix à la consommation dans le pays le mois dernier, avec pour effet de raviver la perspective d'un resserrement monétaire supplémentaire de la Réserve fédérale (Fed).

Les traders misent désormais à 67% sur la probabilité d'une hausse des taux lors de la réunion de décembre de la banque centrale américaine, selon FedWatch de CME, contre 62% mercredi.

Huit des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont terminé en hausse jeudi, avec en tête les soins de santé .SPXHC qui ont pris 1,84%.

Eli Lilly LLY.N a grimpé de plus de 3%, tandis que UnitedHealth UNH.N a augmenté de 2,8%.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes

suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(version française Jean Terzian)