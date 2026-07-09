Wall Street rebondit alors que la forte hausse du secteur des semi-conducteurs compense les inquiétudes liées à l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le point sur les échanges boursiers de l'après-midi)

* Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage reculent dans un contexte de stabilité du marché du travail

* Micron bondit après l'annonce d'un plan d'investissement aux États-Unis

* S&P 500 +0,84 %, Nasdaq +1,26 %, Dow +0,40 %

par Noel Randewich et Ragini Mathur

Wall Street a progressé jeudi, Micron Technology ayant alimenté une remontée des valeurs du secteur des semi-conducteurs qui a éclipsé les craintes que la reprise des attaques entre les États-Unis et l’Iran ne prolonge le conflit au Moyen-Orient et n’alimente l’inflation.

Téhéran a déclaré avoir frappé des cibles militaires américaines au Koweït, au Qatar et à Bahreïn, en réponse aux frappes américaines contre l’Iran mercredi. L'indice PHLX des puces électroniques .SOX a bondi de 4,6 %, en passe d'enregistrer une deuxième séance positive consécutive. Micron Technology MU.O a bondi de 7,5 % après avoir dévoilé ses projets d’investir plus de 250 milliards de dollars aux États-Unis d’ici 2035, afin de tirer parti de la demande en puces mémoire destinée à répondre à l’essor de l’intelligence artificielle. Applied Materials AMAT.O a gagné 5 % et Sandisk SNDK.O a bondi de 12 %.

Les valeurs liées à l’IA ont connu une forte volatilité ces derniers temps, les investisseurs s’inquiétant de la pérennité d’un rebond qui a permis à Wall Street d’atteindre des niveaux records en 2026.

“Nous sommes toujours clairement dans un marché haussier lié à l’IA. Pendant un certain temps, il a commencé à s’étendre, mais cela dépendait du maintien des prix du pétrole et des taux d’intérêt à des niveaux stables; or, avec cette flambée de violence au Moyen-Orient, cela remet en question cette partie du marché haussier,” a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d’investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky.

Meta Platforms META.O a progressé de 1,4 % après que Reuters a annoncé que la société prévoyait de fabriquer des puces d’IA à partir de septembre.

IBM IBM.N a reculé de 2,7 % et Microsoft MSFT.O a perdu 0,7 %. Bloomberg a indiqué que Starbucks SBUX.O avait eu recours à l’IA pour réduire sa dépendance vis-à-vis de ces deux entreprises. Le S&P 500 a progressé de 0,84 % à 7 545,53 points. Le Nasdaq a gagné 1,26 % à 26 196,22 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,40 % à 52 559,45 points.

Six des onze indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, emmenés par celui des technologies de l'information .SPLRCT , en hausse de 1,91 %, suivi par le secteur financier .SPSY , qui a gagné 1,1 %.

Alors que la saison des résultats trimestriels s'apprête à débuter, les analystes s'attendent en moyenne à ce que les bénéfices du S&P 500 progressent de 24 % en glissement annuel, les entreprises technologiques représentant une grande partie de cette hausse, selon LSEG I/B/E/S.

Le S&P 500 se négocie actuellement à environ 20 fois les bénéfices attendus, contre 21 il y a un mois.

Le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage a baissé la semaine dernière, ce qui suggère que le marché du travail est resté stable malgré un ralentissement de la croissance de l’emploi en juin. La Réserve fédérale a maintenu ses taux d’intérêt inchangés lors de sa réunion de juin, sous la houlette de son nouveau président Kevin Warsh, mais le procès-verbal publié mercredi a révélé que quelques responsables estimaient qu’il y avait lieu de relever les coûts d’emprunt avant de finalement convenir de les maintenir inchangés. Selon l’outil FedWatch du CME, les opérateurs anticipent désormais une hausse probable des taux de 25 points de base d’ici la réunion de la Fed en décembre.

PepsiCo PEP.O a chuté de 3 % bien que le géant des snacks et des sodas ait dépassé les estimations de chiffre d'affaires du deuxième trimestre . Les actions de Costco Wholesale COST.O ont reculé de 4,4 %, atteignant leur plus bas niveau depuis six mois, après que le distributeur a annoncé un ralentissement de ses ventes comparables pour le mois de juin. Au sein de l’indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en hausse ont été 1,6 fois plus nombreux que ceux en baisse.