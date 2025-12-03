Wall Street : rebond technique, gain de 2% du Soxx, rechute du WTI
L'indice des technos a bénéficié à plein des +8,6% d'Intel (partenariat avec Apple pour la fourniture de puces pour smartphones), alors que le titre capitalisait moins que son encours de bitcoin lundi soir... et le BTC qui flirte avec les 92 000 USD a repris +9% depuis son plancher de lundi vers 17H (84.000 USD).
La petite pause de lundi est perçue comme une 'respiration' logique après le récent rebond opéré par les indices, et certains jugent que l'heure est venue de procéder à des rachats à bon compte sur les semiconducteurs. L'indice 'Soxx' a bondi de +2% et refranchit la barre des 300 USD (à 302,85 USD) et revient à 2% de son record historique des 309 USD du 28 octobre dernier (et du 2 novembre à l'ouverture).
Mais sur 48 heures, Wall Street stagne ou recule légèrement : les marchés entrent tout simplement dans une phase de type 'wait-and-see' en attendant l'avalanche de statistiques programmées dans les jours qui viennent et qui avaient été retardées en raison du 'shutdown'.
Les opérateurs découvriront ce mercredi le rapport ADP sur l'emploi dans le secteur privé et l'indice ISM des services, puis vendredi prochain, chiffre très attendu, l'indice PCE mesurant l'inflation en marge des revenus et dépenses des ménages américains.
Les cours du baril de WTI ont reculé à New York de -1,5% vers 58,65 USD sur le NYMEX, entrainant une consolidation du secteur : -1,6% sur Chevron et Devon, -1,9% sur Marathon Petroleum et -3% sur Range Resources... le secteur a fini lanterne rouge à Wall Street.
|93 288,1272 USD
|CryptoCompare
|+1,39%
