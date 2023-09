Wall Street: rebond prudent, petite accalmie sur les taux information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 15:19

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait prudemment rebondir mercredi à l'ouverture, rassurée par l'évolution du rendement des Treasuries à 10 ans qui s'éloigne de la résistance des 4,56% après l'avoir brièvement dépassée hier.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent en moyenne de 0,3%, annonçant un modeste redressement en début de séance.



La semaine boursière avait débuté par un avis de tempête à Wall Street, où les grandes places américaines ont toutes enfoncé, ou mis en péril, d'importants supports techniques à court ou moyen terme.



La situation s'est dégradée au point que le Dow Jones, qui a perdu 3% en sept séances, n'affiche plus qu'un gain symbolique de 1,4% depuis le début de l'année.



Dans l'immédiat, les actions profitent d'un début d'accalmie sur le marché de la dette, alors que les statistiques modérées publiées dans la matinée sont venues apaiser les craintes d'une nouvelle hausse de taux.



Le Département du Commerce a fait état d'une hausse timide de 0,2% des commandes de biens durables aux Etats-Unis au mois d'août, après une chute de 5,6% en juillet.



Les investisseurs s'inquiètent aussi de la menace représentée par un éventuel 'shutdown', dont la probabilité est désormais estimée à 90% par les analystes de Goldman Sachs, avec les menaces potentielles qu'un tel scénario fait planer du côté des agences de notation.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans se replie en direction des 4,50% après avoir flirté hier avec la barre des 4,56%, un seuil symbolique censé ouvrir la voie à une remontée vers 5%.



Cette accalmie des rendements américains avait déjà permis aux marchés européens d'interrompre leur séquence haussière, puisque l'Euro STOXX 50 affiche à l'heure de l'ouverture américaine un gain de 0,2%.



Le mouvement de vente sur les obligations souveraines de longue échéance s'explique par la hausse récente des cours du pétrole qui alimente les anticipations d'inflation.



Les cours du baril continuent de progresser pour atteindre de nouveaux plus hauts de quasiment un an, le brut léger américain grimpant de 2% à 92,3 dollars le baril en attendant la parution, dans le courant de la matinée, des chiffres des stocks hebdomadaires américains.



Le billet vert poursuit lui aussi sa progression et gagne 0,2% face à l'euro, à 1,0545, un plus haut de plus de six mois, favorisé par le niveau élevé des rendements d'Etat.