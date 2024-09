Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: rebond motivé par quelques rachats à bon compte information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 17:38









(CercleFinance.com) - Après une ouverture hésitante, Wall Street s'est orientée à la hausse mercredi, profitant d'achats à bon compte et de la détente des rendements obligataires, qui reviennent à des plus bas d'un an.



En fin de matinée, le Dow Jones rebondit de 0,3% à 41.082,2 points, tandis que le Nasdaq Composite se redresse plus timidement, affichant un gain de 0,2% à 17.178,8 points.



Le S&P 500, qui reprend 0,2% aujourd'hui, avait perdu plus de 2,1% mardi sur fond de craintes d'une aggravation du ralentissement de l'économie américaine.



Les investisseurs sont en train d'évaluer si ce repli ne constituerait pas en fait une bonne opportunité pour revenir sur des marchés d'actions américains qui restent sur une bonne lancée depuis le début de l'année.



Les valeurs cycliques, qui avaient beaucoup souffert hier, profitent d'un mouvement de chasse aux bonnes affaires, le secteur de la consommation s'octroyant notamment une progression de plus de 0,3%.



La cote profite aussi d'un petit rebond de la technologie sur quelques rachats à bon compte suite aux lourdes pertes de la veille, même si les investisseurs restent prudents face aux récentes turbulences.



Parmi les plus fortes hausses du jour figurent des titres comme Nvidia (+1,7%), qui ne parvient toutefois pas à effacer ses pertes de 9,5% subies la veille.



Les fabricants de semi-conducteurs comme AMD (+4,7%), Qualcomm (+2,9%) et Micron (+2,3%) sont également recherchés.



Les échanges s'avèrent moins volatils que la veille, comme l'illustre le repli de 4% de l'indice VIX du CBOE qui mesure les variations de l'indice S&P.



Le récent regain d'aversion pour le risque reste malgré tout particulièrement perceptible sur les rendements obligataires, de nouveau poussés vers des plus bas annuels dont le papier à dix ans qui reflue sous la barre des 3,80%.



Sur le front des indicateurs, les commandes à l'industrie se sont redressées de 5% en juillet après une chute de 3,3% en juin, d'après les chiffres du Département du Commerce.



Moins suivi, le déficit commercial s'est quant à lui nettement creusé à 78,8 milliards de dollars en juillet, par rapport à 73 milliards le mois précédent



A noter qu'à deux jours de la publication du rapport officiel sur l'emploi, l'enquête 'Jolts' montre que les offres d'emploi 'ouvertes' ont reculé de 3,3% aux Etats-Unis en juillet, à 7,67 millions contre 7,91 millions en juin et loin du consensus de 8,09 millions.



Depuis le pic de mars 2022, les offres d'emploi ont diminué de 4,51 millions, soit une baisse de 38%.





