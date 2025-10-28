Wall Street réagit au nouvel accord entre Microsoft et OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O et OpenAI ont conclu un accord pour permettre au fabricant de ChatGPT de se restructurer en société d'utilité publique, valorisant OpenAI à 500 milliards de dollars et lui donnant plus de liberté dans ses opérations commerciales. L'accord supprime une contrainte majeure qui empêchait OpenAI de lever des capitaux depuis 2019, date à laquelle elle a signé un accord avec Microsoft qui donnait au géant de la technologie des droits sur une grande partie du travail d'OpenAI en échange de services coûteux d'informatique en nuage. Alors que son service ChatGPT a explosé en popularité, ces limitations sont devenues une source notable de tension entre les deux entreprises.

Voici les réactions d'analystes et d'investisseurs:

PATRICE MESNIER, PARTENAIRE FONDATEUR CHEZ OLDENBURG CAPITAL PARTNERS, LUXEMBOURG

"La transformation d'OpenAI en société d'utilité publique apporte un équilibre juridique plus clair entre la mission sociale et les objectifs de profit, ce qui permet à l'entreprise d'attirer des investisseurs sans perdre son objectif initial."

"Pour Microsoft, cela confirme que l'IA est désormais au centre de son modèle de croissance, et non plus une technologie d'appoint. Elle met tous les atouts de son côté pour parier sur l'avenir de l'IA. La participation de 135 milliards de dollars de Microsoft illustre à quel point la concentration d'argent dans l'IA est devenue extrême. Comme le montrent les récentes transactions faramineuses, nous sommes encore à un moment où le pouvoir stratégique compte plus que la logique d'évaluation."

SEENA REJAL, DIRECTEUR COMMERCIAL, NETMIND.AI, LONDRES

"La restructuration d'OpenAI montre qu'il est impossible de rester indépendant lorsqu'il s'agit d'exploiter l'IA à grande échelle. Lorsque vous avez besoin de 250 milliards de dollars en services cloud, la relation avec votre fournisseur de calcul devient structurelle plutôt que transactionnelle. Dans une semaine où les Sept Magnifiques vont redoubler d'efforts pour faire de l'IA une stratégie de croissance lors des appels à résultats, il s'agit d'un pas en avant décisif pour Microsoft."

"Cependant, alors que Big Tech étend de plus en plus son influence sur ceux qui développent l'AGI, Microsoft obtenant l'accès à tous les modèles jusqu'en 2032, cela soulève des questions quant à savoir si encore plus de capitaux sont concentrés dans les mêmes quelques entreprises."

RAIMO LENSCHOW, ANALYSTE, BARCLAYS, NEW YORK

"Nous voyons les actions Microsoft se comporter à nouveau mieux. Le nouvel accord OpenAI crée un cadre solide pour les années à venir et élimine un surplomb qui a mis les actions sous pression ces derniers mois. Nous espérons que des bénéfices solides demain seront le prochain moteur pour remettre Microsoft sur le radar des investisseurs."

"Bien que Microsoft perde son droit de préemption en tant que fournisseur de calcul, nous considérons l'important engagement de service (d'OpenAI) comme un élément positif significatif pour l'activité cloud de l'entreprise."

DAN MORGAN, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, SYNOVUS TRUST, ATLANTA

"C'est très important car cela clarifie la relation entre Microsoft et OpenAI, et crée une voie vers la rentabilité pour OpenAI. Au premier semestre 2025, OpenAI a généré un chiffre d'affaires de 4,3 milliards de dollars, mais a également enregistré une perte nette importante de 13,5 milliards de dollars."

MICHAEL ASHLEY SCHULMAN, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, RUNNING POINT CAPITAL

"Le droit de préemption sur le calcul disparaît, ce qui sonne comme si Microsoft laissait la poule aux œufs d'or sortir d'autres nuages, alors qu'OpenAI s'engage simultanément à acheter pour environ 250 milliards de dollars de services Azure."

MATT BRITZMAN, SENIOR EQUITY ANALYST, HARGREAVES LANSDOWN, GREATER BRISTOL AREA, UK

"Pour OpenAI, le passage à une société d'utilité publique est essentiel, non seulement pour lever les capitaux dont elle a tant besoin dans le cadre de ses transactions agressives, mais aussi pour satisfaire aux conditions des investisseurs liées aux changements de gouvernance. Dans l'ensemble, cette décision apporte de la clarté et prépare le terrain pour que les deux acteurs puissent développer leurs stratégies avec plus de confiance."

"Cet accord est également positif pour Microsoft, car il lève les incertitudes concernant le partage des revenus, les étapes de l'IA avancée et les limites des produits, tout en maintenant le partenariat aligné."

CHRIS BEAUCHAMP, ANALYSTE EN CHEF DU MARCHÉ, IG GROUP, ROYAUME-UNI

"Le moment semble bien choisi: L'IA entre enfin dans la phase de déploiement, après avoir été un simple battage médiatique. Mais les risques sont réels. La gouvernance est confuse, la fondation à but non lucratif conservant le contrôle, ce qui pourrait compliquer les décisions lorsque le profit et la mission entrent en conflit."

"L'examen réglementaire est inévitable compte tenu de la domination de Microsoft, et l'évaluation suppose qu'OpenAI continuera de croître à une vitesse vertigineuse. Au moindre ralentissement, cela semble cher."

ZEUS KERRAVALA, ANALYSTE PRINCIPAL, ZK RESEARCH, BOSTON, MASSACHUSETTS

"L'accord permettant à OpenAI d'utiliser d'autres fournisseurs de cloud redéfinit fondamentalement la structure de l'industrie de l'IA en mettant fin à l'exclusivité de Microsoft Azure en matière de calcul et en faisant de la course à l'IA une guerre d'infrastructures multi-cloud. C'est une bonne chose pour toutes les parties concernées. La diversification du cloud d'OpenAI est un mouvement stratégique nécessaire motivé par deux facteurs: une demande insatiable de puissance de calcul et une recherche d'indépendance opérationnelle."

ADAM SARHAN, DIRECTEUR GÉNÉRAL, 50 PARK INVESTMENTS, NEW YORK

"L'accord marque un tournant à la fois pour Microsoft et pour OpenAI, car la restructuration en société d'utilité publique offre à OpenAI une structure de gouvernance plus stable et une plus grande flexibilité pour une croissance à long terme."

"Bien que cette décision lève la plupart des obstacles réglementaires et de gouvernance qui ont surgi au début de l'année, cela ne signifie pas que tous les défis sont derrière eux. OpenAI doit encore faire face à un examen minutieux de la transparence, de l'utilisation des données et de la supervision de la sécurité. Mais dans l'ensemble, cette structure devrait offrir une voie plus claire pour l'innovation et la responsabilité."

GIL LURIA, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE, DA DAVIDSON, PORTLAND, OREGON

"La restructuration d'OpenAI et son accord avec Microsoft constituent une étape importante dans la progression de l'entreprise vers l'AGI. Elle résout la question de longue date de l'organisation d'OpenAI en tant qu'organisation à but non lucratif et règle les droits de propriété de la technologie vis-à-vis de Microsoft. La nouvelle structure devrait apporter plus de clarté sur le parcours d'investissement d'OpenAI, ce qui facilitera la poursuite de la collecte de fonds."