Wall Street rassurée par la perspective d’un accord sur le Groenland
information fournie par AOF 23/01/2026 à 08:20

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé en hausse. L’annonce d’un protocole d’accord entre Donald Trump et le secrétaire général de l’Otan au sujet du Groenland a conduit Washington à lever ses menaces douanières. Côté statistiques, l'indice PCE, mesure privilégiée de la Fed, est ressorti en ligne avec les attentes en novembre. Les inscriptions hebdomadaires au chômage se sont établies à 200 000 demandes, en dessous du consensus. Le rendement du 10 ans américain évoluait autour de 4,25% après un pic à 4,31%. Le Dow Jones a progressé de 0,63% à 49384 points et le Nasdaq de 0,91% à 23 436 points.

GE Aerospace (-7,38%, à 295 dollars) a signé l'une des plus fortes baisses du S&P 500 bien que le groupe basé à Cincinnati (Ohio) a publié ce jeudi des résultats remarquables sur l'exercice 2025 et annoncé des prévisions optimistes pour 2026. Le recul du titre contraste avec l'avis de Bank Of America. Dans sa note d'analyse, la banque américaine anticipait un bon accueil par le marché de ces résultats et perspectives. Elle maintient sa recommandation à l'Achat, avec un objectif de cours inchangé à 365 USD.

Les chiffres économiques du jour

L'indice des prix PCE américain a progressé de 2,8% en novembre, en rythme annuel, comme attendu, après 2,8% également en octobre. La progression de l'indice est identique dans sa version "core, c'est-à-dire hors alimentation et énergie. En rythme mensuel, la progression est de 0,2% comme attendu, après 0,3% en octobre. Cet indicateur et son évolution sont très surveillés par la Fed.

Conformément aux attentes des économistes, les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,5% en novembre 2025 en rythme séquentiel, après une hausse de 0,5% également le mois précédent.

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir compté 200 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 12 janvier, un chiffre en hausse de 1000 par rapport au niveau de la semaine précédente (révisé à la hausse de 198 000 à 199 000) et bien inférieur aux attentes du consensus qui tablait sur 212 000.

La croissance du PIB du pays a été légèrement revue à la hausse au troisième trimestre 2025, à 4,4% en rythme annualisé, contre 4,3% dans l'estimation précédente.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Kinder Morgan

Au quatrième trimestre 2025, le bénéfice net attribuable de Kinder Morgan s'élève à 996 millions de dollars, contre 667 MUSD il y a un an, soit une progression de 49%. Par action, le bénéfice ressort à 0,45 USD, soit une hausse de 50% en glissement annuel. De plus, l'Ebitda ajusté du groupe spécialisé dans le transport et le stockage de pétrole et de gaz est en hausse de 10% à 2,27 MdsUSD.

Procter & Gamble

Le géant des produits de consommation courante Procter & Gamble (P&G) dévoile un BPA ajusté stable à 1,88 dollar au titre du 2e trimestre de son exercice 2025-26, un niveau à peu près en ligne avec l'estimation moyenne des analystes.

A 22,2 milliards de dollars, les revenus du détenteur des marques Gillette, Pampers, Ariel et Oral-B ont augmenté de 1% au total et stagné en organique, un effet prix positif de 1% ayant été contrebalancé par un tassement de 1% des volumes.

Groenland
