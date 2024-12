Wall Street: rassuré par des propos d'Austan Goolsbee information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 07:37









(CercleFinance.com) - Le vert est de retour à Wall Street avec des gains moyens compris entre 1 et 1,1%. La séance a pourtant plutôt mal démarré, le rouge dominant sans partage à l'ouverture (-0,4% en moyenne) et cette journée des '4 sorcières' risquait de s'achever sur une nouvelle désillusion après la tentative de rebond avortée de la veille.



Mais des rachats à bon compte se sont enclenchés vers 17h00 à Wall Street : les indices US ont été euphorisés par les propos d'Austan Goolsbee (président de la Réserve fédérale de Chicago) sur CNBC, qui prenaient le contrepied de ceux tenus par Jerome Powell 48 heures auparavant.



Le niveau de 'taux neutres', d'après lui et certains collègues, 'se situent nettement en dessous des niveaux actuels : la Fed devra abaisser son taux directeur 'de manière significative' au cours des 12 à 18 prochains mois, le taux directeur étant bien supérieur à son point d'arrêt éventuel d'environ 3%'. Certains y ont vu une intention de la Fed d'adoucir les propos de Jerome Powell qui avaient fait office de douche froide mercredi soir.



De quoi relancer les spéculations sur trois baisses de taux l'an prochain... mais évidemment, c'est Jerome Powell qui aura le dernier mot, et selon ses dires, le scénario central se situerait plutôt vers deux. Austan Goolsbee est une pure 'colombe' et fait partie d'une minorité de membres de la Fed qui envisage encore quatre baisses en 2025, ou d'ici début 2026.



La séquence Powell/Goolsbee ressemble un peu à un numéro de 'good cop/bad cop' (en inversant l'ordre des termes) destiné à redonner quelques couleurs à Wall Street. Opération réussie puisque le Dow Jones reprend 1,18% à 42.840, le S&P500 1,09% à près de 5.931 (-1,7% hebdo), le Nasdaq +1,03% à 19.572 (-1,9% hebdo) et le Russell-2000 +0,94% à 2.242 (soit -4,5% hebdo).



La remontée des indices US (d'abord timide) s'était amorcée en préouverture après la publication du 'PCE', meilleur que prévu : la jauge de l'inflation privilégiée de la Fed progresse modestement de 0,1% en novembre, même score pour l'indice 'core' avec +0,1%. Sur 12 mois le PCE progresse de +2,4% (contre +2,3%) mais le marché redoutait +2,5%, le 'Core PCE' restant inchangé à +2,8%.



Autre 'stat' : les dépenses de consommation des ménages US ont augmenté de 81,3 milliards de dollars (+0,4% en glissement mensuel) en novembre et leur revenu a augmenté de 71,1 milliards (+0,3%) pour un revenu personnel disponible (soit le revenu personnel moins les impôts) en hausse de 61,1 milliards (+0,3%).



Après 48 heures très éprouvantes sur les marchés obligataires, le rendement des Treasuries à 10 ans s'est détendu après avoir atteint son plus haut niveau depuis la fin du mois de mai.



Les propos de Goolsbee ont fait retomber la pression de 4,57 vers 4,525% (contre 3,62% mi-septembre dernier), le '30 ans' qui avait passé le cap des 4,75% (contre 4,000% au 1er janvier) s'est détendu de -1,5 point de base vers 4,725%.



Le Dollar efface la moitié de ses gains en retombant de 0,65% vers 107,7 sur le '$-Index'.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.