Wall Street : quasi stagnation en l'absence de market movers

(CercleFinance.com) - Wall Street a connu une séance calme et sans enjeux (pas de 'stats' à l'agenda) après le puissant rebond de la semaine passée, avec des progressions hebdomadaires qui se sont étagées entre 2,5% pour le Dow Jones, 4,6% pour le S&P 500 et 6,7% pour le Nasdaq.

Ce soir, les indices clôturent en ordre dispersé et dans des marges étroites avec un S&P500 qui termine in extremis dans le vert (+0,06%), le Dow Jones grappille +0,28%, le Nasdaq finit dans le rouge pour un très symbolique -0,03%.

Peu d'écarts notables puisque Applovin affiche la plus forte hausse avec +3%, Intel gagne 2,3% tandis que Nvidia perd 2%, Micron et Cadence Design -1,5%.

Au sein du Dow Jones, Boeing refait surface avec +2,5% et IBM gagne +1,6% (annonce d'un plan d'investissement massif).



Le regain de confiance de la semaine passée va être mis à l'épreuve par une semaine intense et potentiellement décisive, avec notamment une avalanche de résultats trimestriels dans le secteur technologique.



La semaine qui commence sera principalement animée par les résultats des giga-capitalisations du secteur américain des hautes technologies, avec ceux de Microsoft et Meta prévus mercredi soir, puis d'Apple et Amazon jeudi.



Sachant que ces quatre entreprises représentent à elles seules plus de 16% du S&P 500 et plus de 25% du Nasdaq Composite, toute surprise, dans un sens ou dans un autre, risque d'impacter fortement les indices new-yorkais.



La semaine sera de loin la plus chargée de la saison des résultats Outre-Atlantique avec plus de 1/3 de ses composantes dévoilant leurs chiffres en seulement 4 journées : un total de 180 composantes du S&P, dont 11 du Dow, vont publier leurs ventes et leurs prévisions pour les prochains trimestres, ce qui donnera le ton alors que la saison des dividendes va démarrer en mai.



Les sociétés ayant déjà dévoilé leurs comptes ont, pour 73% d'entre elles, dépassé les attentes de bénéfices des analystes, à comparer à une moyenne de 77% sur les cinq dernières années.

Côté taux, la détente de la semaine dernière a marqué le pas en matinée mais l'embellie est de retour cet après-midi : le rendement du '10 ans' US efface -6,2Pts vers 4,205%, le '30 ans' -5,4Pts à 4,6820%.





Le baril de pétrole a chuté de -1,8% vers 61,8$ à New York, mais l'Or a rebondi de +1,7% vers 3.350$ et finit pratiquement au plus haut du jour.





