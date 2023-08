Wall Street : quasi stable, Amazon salué, Apple sans impact information fournie par Cercle Finance • 03/08/2023 à 22:51

(CercleFinance.com) - Wall Street résiste remarquablement bien à la tension des taux qui sévit depuis une semaine.

Les indices US s'effritent de 0,1% (Nasdaq) à -0,29% (S&P500), le Dow Jones affichant -0,2% pour une clôture au-dessus des 35.200.

Si les cotations s'étaient prolongées jusque vers 22H30, les indices auraient clôturé dans le vert grâce à l'envol de +7% d'Amazon qui a largement dépassé les attentes, Apple réagissant peu à ses trimestriels conformes aux attentes.



La nervosité des investisseurs sur les T-Bonds US dévient palpable mais cela ne contamine pas les actions : le '10 ans' affiche +11Pts à 4,186%, au plus haut depuis le 24 octobre 2022... et cela fait +25Pts de base en 4 séances, +30Pts depuis la réunion de la FED (et la conférence de presse du 27/07), +43Pts de base depuis le 19 juillet.



Et l'un des 'faits du jour', c'est que le '30 ans' bondit de +13Pts au contact des 4,300%, les taux hypothécaires se tendent à 7,25%, c'est un nouveau record depuis la second quinzaine d'octobre 2022.



La bonne tenue des indices US résulte d'un rebond technique des valeurs pétrolières avec Range Resource +4%, Devon +2%, Halliburton et Hess +1,7%.



Le compartiment des semiconducteurs reste lourd : le 'Soxx' (-0,25%) ne reprend rien après -3,8% la veille.

Micron rebondit toutefois +1,5%, de même qu'Intel, AMD +3,5%.

Paypal décroche de -12,3%, Qualcomm de -8,2%



A noter quelques 'bons chiffres' US publiés à 14H30 : la productivité non-agricole a augmenté de 3,7% aux Etats-Unis au deuxième trimestre 2023 en rythme annualisé, selon une estimation préliminaire du Département du Travail, une progression nettement plus forte que celle attendue par les économistes.

Cette augmentation repose à la fois sur une hausse de 2,4% de la production et une réduction de 1,3% du nombre d'heures travaillées. Compte tenu d'une progression de 5,5% du salaire horaire, les coûts unitaires salariaux non-agricoles se sont accrus de 1,6%.



Le nombre d'inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis a augmenté de 6.000 lors de la semaine du 24 juillet, ressortant à 227.000 selon le Département du Travail contre 221.000 la semaine précédente.

La moyenne mobile sur quatre semaines ressort par contre en recul de 5.500, à 228.250.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 21.000 pour s'établir à 1.700 000 lors de la semaine du 17 juillet, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



Le point d'orgue de cette séance du 3 août se situait après clôture avec les résultats très attendus d'Apple.

Le bénéfice bat le consensus à 1,26$ contre 1,19$ estimé, le chiffre d'affaire ressort à 81,8Mds$ contre 80,69 attendu... mais les ventes d'I-Phones déçoivent avec 39,67Mds$ contre 39,91 estimé.

Les 'services' d'Apple rassurent avec 21,2Mds$ contre 20,76 attendus (progression de +8% sur 1 an) mais la décrue se poursuit sur les I-Pad avec seulement 5,79Mds$ contre 6,41 espéré.



La marge s'améliore encore à 44,5% contre 44,2, la 'tréso' ressort à 166,5Md$... de quoi racheter encore plusieurs dizaines de millions de titres.

Cette publication est accueillie comme un 'non-événement', le cours décalant très peu en 'after hour' (-0,5%).



Coup de chapeau aux résultats en ce qui concerne Amazon, avec une bonne surprise côté bénéfices: 0,65$ de profit par titre contre 0,35$ attendu, le chiffre d'affaires du trimestre ressort à 22,1Mds$, dépassant le consensus de 21,79.

Le chiffre d'affaires a augmenté de près de 16 % au premier trimestre de son exercice fiscal alors que 70% du résultat provient d'AWS (Amazon Web Services), solide leader du marché des infrastructures cloud avec 40% de part de marché aux Etats.

Le titre flambait de +7% une demi-heure après publication des trimestriels.