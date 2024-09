Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: quasi-stabilité en fin de matinée information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 17:39









(CercleFinance.com) - Comme prévu, Wall Street affiche des scores pratiquement inchangés mercredi en l'absence de facteurs susceptibles d'orienter les investisseurs, ce qui ne l'empêche pas d'établir de nouveaux records à la marge.



En fin de matinée, le Dow Jones subit quelques prises de bénéfices suite à ses récents plus hauts historiques, cédant 0,4% à 42.024,5 points, après avoir établi un nouveau zénith à près de 42.300 points, tandis que le Nasdaq Composite affiche un petit gain de 0,2% à 18.115,5 points.



Les marchés d'actions ont aligné les records ces dernières semaines, les investisseurs pariant sur le fait que le récent coup de pouce donné par la Fed permettra de faire repartir l'économie américaine.



Mais la belle mécanique des indices semble s'être quelque peu enrayée ces derniers jours, le Dow Jones se montrant incapable de bouger de plus de 0,2% dans un sens ou dans l'autre, loin de ses spectaculaires progressions des semaines passées.



La journée s'avère par ailleurs pauvre en indicateurs, ce qui ne permet pas de dynamiser les échanges.



Seule statistique économique au menu du jour, les ventes de maisons neuves aux Etats-Unis se sont contractées de 4,7% au mois d'août après avoir bondi de 10,3% en juillet, selon le Département du Commerce.



Le prix moyen des maisons neuves vendues s'est établi à 420.600 dollars et leur prix moyen, tandis que le stock de maisons neuves prêtes à la vente représente une offre de 7,8 mois au rythme d'écoulement actuel.



Du côté des valeurs, le secteur automobile pèse sur la cote après une dégradation des analystes de Morgan Stanley sur GM (-6%) et Ford (-4%), pour cause de détérioration économique en Chine.



Visa poursuit son repli (-0,9%) au lendemain d'une perte de plus de 5% consécutive à la décision du Département de la Justice d'engager des poursuites contre l'émetteur de cartes de paiement, qu'il accuse de pratiques anticoncurrentielles.



Sur le front du pétrole, le baril de brut léger texan (WTI) recule de 1% à 70,8 dollars malgré l'annonce d'une baisse des stocks de brut, d'essence et de distillats la semaine passée aux Etats-Unis.



La journée restera marquée par le nouveau plus bas annuel atteint par le dollar, retombé sous le seuil de 1,1210 face à l'euro et le nouveau record absolu de l'or à 2694,9 dollars l'once, qui affiche désormais un gain de 30% cette année.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.