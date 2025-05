Wall Street: prudence sur les actions à deux jours de la Fed information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 15:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse lundi matin, les investisseurs préférant ne pas prendre de positions trop risquées avant le grand rendez-vous avec la Fed, prévu mercredi.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,6% à 1%, annonçant un début de semaine dans le rouge.



Wall Street semble bien partie pour marquer une pause après son rebond des dernières semaines, qui a vu l'indice S&P 500 aligner neuf séances consécutives de hausse pour revenir au-dessus de ses niveaux d'avant le 'Liberation Day'.



Les marchés d'actions américains pourraient se montrer particulièrement hésitants jusqu'à l'annonce, mercredi, de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Après plusieurs semaines marquées par les questions commerciales, les résultats d'entreprises et les indicateurs économiques, c'est la Fed qui jouera les premiers rôles cette semaine.



Jerome Powell et ses collaborateurs devront ainsi abattre leurs cartes pour contrer le ralentissement de la croissance, la volatilité des marchés financiers et la persistance des pressions inflationnistes.



Si l'économie américaine semble plutôt bien se porter, elle reste cependant sous l'effet de vents contraires, principalement en ce qui concerne le commerce extérieur et l'impact des nouveaux droits de douane de l'administration Trump.



Ces éléments devraient conduire la Fed à maintenir ses taux inchangés mercredi, tout en laissant la porte ouverte à une prochaine baisse de taux.



Selon le baromètre FedWatch de CME Group, la probabilité estimée par les investisseurs d'une baisse de taux le 18 juin oscille autour de 30%, alors que plus de 56% des investisseurs tablent sur une baisse fin juillet.



'Nous pensons qu'il va falloir que la Fed accumule encore deux mois de statistiques pour qu'une baisse de taux se justifie', indiquent les analystes de Goldman Sachs.



Autre politique monétaire très suivie par les marchés, la Banque d'Angleterre, qui communiquera jeudi, devrait opter pour une baisse de taux tout en adoptant un ton plus accommodant au vu de la stagflation qui s'impose dans le pays.



Le début de matinée de lundi sera animé par l'indice ISM des services, qui devrait s'être rapproché de la barre des 50 points du non changement au mois d'avril.



Parallèlement aux annonces de la Fed mercredi, les marchés attendent dans les jours à venir les publications de Palantir, AMD, Disney ou encore Uber.



Les cours du pétrole perdent plus de 2%, l'officialisation par l'Opep+ d'une hausse de sa production ayant renforcé les inquiétudes sur une offre excédentaire de brut.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 2,2% sous 57 dollars le baril et le Brent abandonne 2% pour se rapprocher des 60 dollars.





