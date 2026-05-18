Wall Street prolonge ses pertes alors que les valeurs du secteur des semi-conducteurs reculent et que les rendements des bons du Trésor remontent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,09 %, S&P 500 -0,4 %, Nasdaq -0,8 %

* Dominion Energy en hausse grâce à l'accord avec NextEra

* Regeneron recule après l'échec d'un traitement combiné contre le cancer de la peau lors d'un essai clinique

(Mise à jour avec les cours de l'après-midi) par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Les indices boursiers américains ont prolongé leurs pertes lundi, le Nasdaq menant la baisse alors que les actions des semi-conducteurs subissaient des pressions, tandis que la flambée des rendements des bons du Trésor et des prix du pétrole a ravivé les craintes que l'inflation et les coûts d'emprunt ne restent élevés.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR , référence mondiale des coûts d'emprunt, s'établissait à 4,630 %, après avoir atteint plus tôt dans la séance son plus haut niveau depuis février 2025. US/

La vente massive sur le marché obligataire a été alimentée par une flambée des prix du pétrole, qui a ravivé les craintes que l'inflation ne maintienne les coûts d'emprunt à un niveau élevé, alors queles efforts visant à mettre fin à la guerre en Iran semblaient marquer le pas.

Les cours du pétrole LCOc1 CLc1 ont également progressé, le Brent gagnant 1,4 %. Les prix avaient brièvement reculé plus tôt au cours d'une séance volatile après qu'un rapport a indiqué que les États-Unis avaient proposé une dérogation temporaire aux sanctions sur le pétrole iranien. Les responsables iraniens n'ont pas immédiatement commenté cette information.

« Les investisseurs observent les taux d'intérêt et le pétrole et commencent à s'interroger sur l'ampleur de l'impact que cela va avoir », a déclaré Adam Turnquist, stratège technique en chef chez LPL Financial.

« En outre, le marché s'est redressé depuis ses plus bas niveaux de mars, je pense donc qu'il s'agit simplement d'une petite pause pour le marché, qui se recentre un peu plus sur un contexte macroéconomique complexe. »

Le secteur des technologies de l'information, qui pèse lourd dans l'indice S&P 500 ( .SPLRCT ), a mené la baisse, les valeurs des fabricants de puces électroniques figurant parmi les plus touchées.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de plus de 2 %.

Les gains enregistrés par les valeurs financières .SPSY ont contribué à limiter les pertes du Dow Jones.

Wall Street avait fortement rebondi ces dernières semaines, l'indice de référence S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC atteignant des niveaux records, l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle ayant aidé les investisseurs à faire abstraction de la menace inflationniste liée à la flambée des prix du pétrole et à la guerre en Iran.

Cette reprise a toutefois perdu de son élan vendredi, alors qu'une chute du marché obligataire a fait grimper les rendements.

Les traders tablent désormais sur une probabilité de plus de40 % que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt d'au moins 25 points de base en janvier , selon l'outil FedWatch du CME, après les chiffres de l'inflation plus élevés que prévu publiés la semaine dernière.

À 12 h 04 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 46,27 points, soit 0,09 %, à 49 479,90, le S&P 500 .SPX perdait 31,42 points, soit 0,42 %, à 7 377,08 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 221,19 points, soit 0,84 %, à 26 003,96.

Lasociété laplus valorisée au monde, Nvidia NVDA.O , doit publier ses résultats mercredi.

Les attentes sont élevées pour cette société, dont les actions ont progressé de 36 % depuis leur plus bas niveau atteint en mars, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor a bondi de plus de 60 % cette année grâce à la forte demande de puces liées à l'IA.

Walmart WMT.O , le plus grand distributeur au monde, devrait également publier ses résultats cette semaine, ce qui pourrait donner une image plus claire de la façon dont les consommateurs américains font face à la hausse des prix de l'énergie et aux pressions inflationnistes plus générales.

Parmi les autres titres en mouvement ce jour-là, Dominion Energy D.N a bondi de 9,2 % après que la société d'électricité NextEra Energy NEE.N a annoncé son intention d'acquérir le petit service public dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à environ 66,8 milliards de dollars. Les actions de NextEra ont chuté de 5,8 %.

L'action de Regeneron REGN.O a chuté de 10,2 % après que le traitement expérimental du laboratoire pharmaceutique n'a pas atteint son objectif principal lors d'un essai de phase avancée mené chez des patients atteints d'un mélanome avancé, un type de cancer de la peau.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,27 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,18 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 20 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 12 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 59 nouveaux plus hauts et 137 nouveaux plus bas.