Wall Street progresse portée par un regain sur l'IA
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 22:09
Nvidia s'adjuge 1,63% après l'annonce de la signature d'un accord pluriannuel avec Meta Platforms ( 0,61%) portant sur la vente de millions de puces d'IA, actuelles et futures. Une nouvelle qui conforte la visibilité du groupe sur la demande en infrastructures liées à l'intelligence artificielle.
Dans son sillage, les fabricants de solutions de stockage Sandisk ( 1,66%), Western Digital ( 4,4%) et Seagate Technology ( 1,97%) progressent également, prolongeant des gains déjà soutenus ces derniers mois grâce à l'essor des centres de données et des besoins en capacités de mémoire.
Plus tôt dans le mois, ces mêmes valeurs avaient pourtant reculé face aux interrogations sur leurs niveaux de valorisation et sur le délai nécessaire pour que les investissements massifs consentis dans l'IA se traduisent en croissance tangible des revenus.
Parmi les autres mouvements notables, Cadence Design Systems bondit de 7,6% après avoir dépassé les attentes au quatrième trimestre. À l'inverse, Palo Alto Networks chute de 6,82% après avoir abaissé ses prévisions annuelles de bénéfice, rappelant la sélectivité accrue des investisseurs dans le secteur technologique.
Sur le plan macroéconomique, les minutes de la réunion des 27 et 28 janvier de la Réserve fédérale, publiées mercredi, montrent que les responsables étaient presque unanimement favorables au maintien des taux d'intérêt. Les débats restent toutefois partagés quant à la trajectoire future de la politique monétaire.
Les marchés intègrent désormais environ 50% de probabilité d'une baisse d'au moins 25 points de base d'ici la réunion de juin, selon l'outil FedWatch du CME, illustrant une attente prudente mais persistante d'un assouplissement monétaire.
