 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street progresse, porté par le rebond des valeurs technologiques
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 22:05

Les principaux indices boursiers américains évoluent majoritairement en hausse lundi, soutenus par un net rebond du secteur technologique, alors que les investisseurs attendent une série de publications de résultats et d'indicateurs macroéconomiques prévus plus tard dans la semaine.

Après une séance très positive vendredi, marquée par le franchissement du seuil symbolique des 50 000 points par le Dow Jones, Wall Street prolonge sa dynamique, mais à un rythme plus mesuré. Le S&P 500 progresse de 0,47% à 6 964,8 points, le Dow Jones termine quasiment à l'équilibre avec une légère hausse de 0,04% à 50 135,8 points, tandis que le Nasdaq 100 gagne 0,77% et clôture à 25 268,1 points.

La semaine s'annonce chargée sur le front des publications, avec les résultats trimestriels attendus de plusieurs grandes entreprises, parmi lesquelles Cisco, Coca-Cola, McDonald's, CVS Health, T-Mobile US, Applied Materials, Shopify, Anheuser-Busch, Moderna et Ford.

Sur le plan macroéconomique, les investisseurs auront également les yeux rivés sur les statistiques à venir. Le rapport sur l'emploi non agricole pour le mois de janvier est attendu mercredi, tandis que les chiffres de l'inflation américaine pour janvier doivent être publiés vendredi. Ces données, retardées par la récente fermeture partielle de l'administration fédérale, pourraient influencer les anticipations de politique monétaire.

Du côté des valeurs individuelles, Oracle s'est envolée de 9,65%, figurant parmi les meilleures performances du S&P 500, après que D.A. Davidson a relevé sa recommandation à l'achat sur le titre. À l'inverse, Waters a chuté de 13,94%, signant la plus forte baisse de l'indice, après que Becton Dickinson a ajusté ses perspectives annuelles afin de tenir compte de la fusion de ses activités biosciences et diagnostics avec Waters. L'action Becton Dickinson recule pour sa part de 1,18%.

Enfin, Hims & Hers Health plonge de 16,03% après l'annonce par Novo Nordisk du dépôt d'une plainte pour violation de brevet à l'encontre de la société de télésanté. Dans le même temps, les actions américaines de Novo Nordisk progressent de 3,63%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank