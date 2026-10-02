Wall Street progresse malgré des chiffres de l'emploi décevants ; le Nasdaq s'apprête à clôturer à un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains rebondissent; le Nasdaq en tête, en hausse de >1,5 %

* Commandes industrielles d'août: 0,1 % contre une estimation de 0,1 %

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 0,9 %

* Le dollar recule; le brut américain chute de >4 %; l'or progresse légèrement; le bitcoin s'apprécie de >2 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 5,21 %

2 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

WALL STREET CLIMBS AFTER SOFT JOBS DATA; NASDAQ EYES RECORD CLOSE

Les principaux indices de Wall Street sont en hausse vendredi matin, après la publication d’un rapport sur l’emploi plus faible que prévu, qui renforce les arguments en faveur d’un maintien des taux inchangés par la Fed ce mois-ci. La baisse des rendements des bons du Trésor et la forte chute des cours du pétrole contribuent également à soutenir l’appétit pour le risque.

Grâce à cette progression, l’indice Nasdaq Composite .IXIC est en passe d’enregistrer un record de clôture.

Les chiffres de l’emploi ont entraîné un recul des rendements des bons du Trésor. Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR a reculé à environ 5,21 %, après avoir atteint jeudi 5,345 %, son plus haut niveau depuis 2002. Néanmoins, une clôture au-dessus de 5,181 % marquerait sa cinquième hausse hebdomadaire consécutive. À titre de comparaison, ce rendement avait enregistré une série de hausses ininterruptes de sept semaines jusqu’au début du mois de novembre 2024.

La plupart des secteurs du S&P 500 .SPX sont en hausse. Les biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD , la technologie .SPLRCT et les matériaux .SPLRCM , tous en hausse de plus de 1,5 %, affichent les meilleures performances. Le secteur technologique est en passe d’enregistrer une clôture record.

Seuls les secteurs de l’énergie .SPNY et de la santé

.SPXHC sont en baisse. Les contrats à terme sur le brut NYMEX

CLc1 reculent de plus de 4 %, pesant sur les valeurs énergétiques.

En coulisses, les sociétés minières d’or et d’argent .XAU et les valeurs des semi-conducteurs .SOX affichent de solides gains.

Parmi les autres indices majeurs, le Nasdaq 100 .NDX et l’indice S&P 500 Growth .IGX sont également en passe d’atteindre des niveaux de clôture records. Le géant de l’IA Nvidia NVDA.O devrait lui aussi clôturer à un niveau record.

Voici un ENQUÊTE de la situation des marchés vers 10 h 05 (heure de la côte Est).

(Terence Gabriel)

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