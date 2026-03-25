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Wall Street progresse, les investisseurs misant sur une désescalade au Proche-Orient
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 21:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en hausse: Dow 0,66%, S&P 500 0,54%, Nasdaq 0,77%

* Les actions d'Arm bondissent alors que la nouvelle puce d'intelligence artificielle devrait générer des milliards de dollars de revenus

* Les actions du secteur de l'espace augmentent suite au rapport de SpaceX qui pourrait déposer une demande d'introduction en bourse cette semaine

* Les compagnies aériennes et les croisières sont en hausse alors que les prix du pétrole baissent

(Ajoute les prix de clôture officiels pour les actions individuelles et les secteurs, ajoute le volume des transactions et les gagnants-déclinants) par Sinéad Carew et Purvi Agarwal

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en hausse mercredi, alors que les prix du pétrole ont chuté et que l'Iran a examiné une proposition américaine visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, alimentant les espoirs des investisseurs pour une désescalade dans la quatrième semaine d'une guerre qui a perturbé les flux énergétiques mondiaux et alimenté les inquiétudes sur l'inflation.

Abbas Araqchi, ministre iranien des affaires étrangères , a déclaré que les autorités examinaient les propositions américaines , mais il a ajouté que Téhéran n'avait pas l'intention d'engager des pourparlers avec Washington.

Dans un premier temps, l'Iran a déclaré qu'il considérait les propositions américaines transmises par le Pakistan comme excessives et a exigé la souveraineté sur le détroit d'Ormuz.

Les messages contradictoires ont provoqué des fluctuations dans les échanges. Michael James, négociant en actions chez Rosenblatt Securities, a déclaré: "Les nerfs sont à vif, le sentiment et les gros titres étant à l'origine d'une grande partie de l'action du marché."

Tout signe de communication entre les pays a toutefois donné un peu d'espoir aux investisseurs, suite aux signaux indiquant que Washington cherchait à obtenir un cessez-le-feu et à rétablir la navigation dans le détroit crucial d'Ormuz, par lequel transitent environ 20 % des cargaisons mondiales de pétrole.

"L'optimisme est de mise, car la proposition et la contre-proposition ouvrent la voie à de nouvelles négociations", a déclaré Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera Investment Management.

Mais tant qu'il n'y aura pasde clarté sur la date de fin de la guerre, M. Goldman s'attend à ce que "la volatilité reste élevée compte tenu de l'impact de la hausse des prix du pétrole sur l'inflation."

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 305,43 points, soit 0,66%, à 46 429,49, le S&P 500 .SPX a gagné 35,53 points, soit 0,54%, à 6 591,90 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 167,93 points, soit 0,77%, à 21 929,83.

Au cours de la séance de mercredi, le secteur de l'énergie

.SPNY a été le plus faible des 11 principaux secteurs industriels du S&P 500, avec une baisse de 0,5%. Les secteurs qui ont le plus progressé sont les matériaux .SPLRCM , en hausse de 2%, et la consommation discrétionnaire .SPLRCD , qui a augmenté de 1,2%.

Les prix du pétrole ayant baissé de plus de 2 % , les actions des sociétés qui dépendent fortement du carburant se sont redressées. Le croisiériste Norwegian Cruise Line NCLH.N a clôturé en hausse de 2,8% tandis que l'indice S&P Composite 1500 Passenger Airlines .SPCOMAIR a progressé de 1%.

L'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT a terminé en hausse de 1,2% après avoir atteint un plus haut de deux semaines au cours de la séance. Les actions cotées en bourse d'Arm ARM.O ont augmenté de 16,4 % après que la société a dévoilé une nouvelle puce de centre de données d'intelligence artificielle qui devrait rapporter des milliards de dollars en revenus. Il s'agit de la plus forte hausse de l'indice Philadelphia Semiconductor Index

.SOX , qui a clôturé en hausse de 1,2 %.

Parmi les autres fabricants de puces en hausse, citons Advanced Micro Devices AMD.O et Intel INTC.O , qui ont tous deux terminé en hausse de plus de 7 %. Les actions de Nvidia

NVDA.O ont augmenté de 2 % .

Destiny Tech100 DXYZ.N a fait un bond de 15 % après avoir appris que SpaceX avait l'intention de déposer son prospectus d'introduction en bourse dès cette semaine. SpaceX est la plus grande participation du fonds.

D'autres entreprises du secteur spatial ont réagi en augmentant leurs cours: Rocket Lab RKLB.O a gagné 10,3 %, Intuitive Machines LUNR.O a progressé de 14,7 % et EchoStar

SATS.O a gagné 7,4 %.

La flambée des prix du pétrole a ravivé les inquiétudes concernant l'inflation, compliquant les perspectives des banques centrales en matière de taux d'intérêt. Selon l'outil FedWatch de CME Group, les marchés ne prévoient plus d'assouplissement de la part de la Réserve fédérale cette année, alors qu'ils s'attendaient à deux réductions avant que la guerre n'éclate.

Parmi les autres mouvements, les actions cotées aux États-Unis de JD.com JD.O ont augmenté de 8 % et Alibaba

BABA.N a augmenté de 3,5 % après que les médias d'État chinois et le régulateur ont exhorté l'industrie de la plateforme de livraison de nourriture à mettre fin à une guerre des prix . Robinhood Markets HOOD.O a augmenté de 5 % après que la plateforme d'échange a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars .

Sur les bourses américaines, 17,07 milliards d'actions ont changé de mains, contre une moyenne mobile de 20,69 milliards d'actions pour les 20 dernières séances.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,86 contre 1 sur le NYSE, où l'on a enregistré 115 nouveaux records et 127 nouveaux records de baisse. Sur le Nasdaq, 3 174 titres ont progressé et 1 523 ont reculé, les valeurs en hausse étant plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,08 contre 1. Le S&P 500 a enregistré 17 nouveaux records sur 52 semaines et 24 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 64 nouveaux records et 172 nouveaux records à la baisse.

Valeurs associées

ALIBABA GROUP
129,890 USD NYSE +3,49%
ALIBABA GRP
14,020 EUR Tradegate +3,87%
ALIBABA GRP
16,3000 USD OTCBB +9,47%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
220,2700 USD NASDAQ +7,26%
ARM HOLDING ADR
157,0700 USD NASDAQ +16,38%
DESTINY TECH
30,6000 USD NYSE +16,31%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 429,49 Pts Index Ex +0,66%
ECHOSTAR RG-A
119,0700 USD NASDAQ +7,43%
INTEL
47,1800 USD NASDAQ +7,08%
INTUITIVE MACH RG-A
20,5500 USD NASDAQ +14,68%
JD.COM RG-A
12,802 EUR Tradegate +9,49%
JD.COM RG-A
13,9000 USD OTCBB 0,00%
JD.COM SP ADR-A
29,7500 USD NASDAQ +8,30%
NASDAQ Composite
21 929,83 Pts Index Ex +0,77%
NORW CRS LINE
20,240 USD NYSE +2,98%
NVIDIA
178,6800 USD NASDAQ +1,99%
ROBINHOOD MARKETS
72,5400 USD NASDAQ +5,01%
ROCKET LAB
72,8800 USD NASDAQ +10,31%
S&P 500 INDEX
6 591,90 Pts CBOE +0,54%
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