Wall Street progresse, les investisseurs espérant une désescalade au Proche-Orient

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* Indices en hausse: Dow 0,61%, S&P 500 0,53%, Nasdaq 0,76%

* Les actions d'Arm bondissent alors que la nouvelle puce d'intelligence artificielle devrait générer des milliards de dollars de revenus

* Les actions du secteur de l'espace augmentent suite au rapport de SpaceX qui pourrait déposer une demande d'introduction en bourse cette semaine

* Les compagnies aériennes et les croisières sont en hausse alors que les prix du pétrole baissent

(Mise à jour des transactions en fin de matinée) par Purvi Agarwal et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont progressé mercredi, la perspective d'une désescalade dans le conflit du Moyen-Orient ayant apaisé certaines craintes concernant les perturbations prolongées de l'approvisionnement en énergie et renforcé le sentiment des investisseurs.

L'Iran a déclaré qu'il considérait comme excessive la proposition américaine présentée par le Pakistan, et a exigé la souveraineté de Téhéran sur le détroit d'Ormuz. Un haut fonctionnaire iranien a déclaré que les pourparlers pourraient se tenir au Pakistan ou en Turquie s'ils se poursuivaient.

Ces commentaires sont l'un des rares signes indiquant que Téhéran pourrait envisager des propositions diplomatiques, bien qu'il nie toute négociations en public. Les marchés mondiaux ont été réconfortés par les informations antérieures selon lesquelles les États-Unis cherchaient à obtenir un cessez-le-feu et espéraient le rétablissement de la navigation dans le détroit crucial.

"Les investisseurs tentent de combler les lacunes dues à l'absence de nouvelles tangibles. Le fait que les nouvelles aient cessé de s'aggraver cette semaine et que nous n'assistions pas à une escalade est en soi une bonne nouvelle", a déclaré Mark Hackett, stratège en chef du marché pour Nationwide.

M. Hackett a également déclaré que les investisseurs institutionnels s'étaient retirés du marché, ce qui a permis au marché de réaliser des gains, si et quand il y aura une résolution du conflit.

Les prix du pétrole ont chuté de 4 %. Les croisiéristes, dont Norwegian Cruise Line NCLH.N , ont gagné 2,4 %, l'indice S&P 500 des biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD ayant progressé de 1 %. Les compagnies aériennes ont également progressé, l'indice S&P Composite 1500 Passenger Airlines

.SPCOMAIR augmentant de 1%.

À 11:47 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 284,29 points, ou 0,61%, à 46 408,35, le S&P 500

.SPX a gagné 34,74 points, ou 0,53%, à 6 591,11 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 165,42 points, ou 0,76%, à 21 927,31.

Tous les secteurs du S&P 500 ont progressé, à l'exception des financières .SPSY , en baisse de 0,1%. L'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT a atteint un plus haut de deux semaines avant de limiter ses gains, avec une dernière hausse de 1%.

Les actions cotées en bourse d'Arm ARM.O ont bondi de21 % après que la société a dévoilé une nouvelle puce de centre de données d'intelligence artificielle qui devrait rapporter des milliards de dollars de revenus .

D'autres fabricants de puces ont également progressé , Intel

INTC.O et Marvell Technology MRVL.O augmentant respectivement de 7 % et 6 %, tandis que Nvidia NVDA.O a progressé de 2,5 %. L'indice Philadelphia SE Semiconductor

.SOX a gagné 1,1%.

Destiny Tech100 DXYZ.N a bondi de près de 13% après un rapport selon lequel SpaceX a l'intention de déposer son prospectus d'introduction en bourse dès cette semaine. SpaceX est la plus grande participation du fonds.

D'autres sociétés spatiales ont également progressé, Rocket Lab RKLB.O et Intuitive Machines LUNR.O augmentant respectivement de 10 % et 16 %. Les actions d'EchoStar SATS.O ont augmenté de 11,4 %.

La flambée des prix du pétrole liée au conflit iranien a ravivé les craintes d'inflation, compliquant les perspectives des banques centrales en matière de taux d'intérêt.

Selon l'outil FedWatch de CME Group, les marchés ne prévoient pas d'assouplissement de la part de la Réserve fédérale cette année, alors qu'ils anticipaient deux réductions avant que la guerre n'éclate.

Parmi les autres mouvements, les actions cotées en bourse de JD.com JD.O et d'Alibaba BABA.N ont gagné respectivement 7 % et 3 % après que les médias d'État chinois et le régulateur ont exhorté le secteur des plateformes de livraison de nourriture à mettre fin à une guerre des prix saignante .

Robinhood Markets HOOD.O a ajouté 6,4 % après que la plateforme d'échange a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars .

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,42 contre 1 sur le NYSE et de 1,96 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 13 nouveaux records sur 52 semaines et 23 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 54 nouveaux records et 127 nouveaux records à la baisse.