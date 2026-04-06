Wall Street progresse, les investisseurs accueillant favorablement les perspectives de résolution du conflit au Proche-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en hausse: Dow 0,18%, S&P 500 0,25%, Nasdaq 0,40%

* La masse salariale non agricole américaine a fait son plus grand bond en 15 mois en mars

* L'indice PMI non manufacturier ISM de mars a été légèrement inférieur aux attentes

* Soleno Therapeutics bondit suite à l'accord de rachat de Neurocrine pour 2,9 milliards de dollars

(Mise à jour en fin de matinée) par Purvi Agarwal et Avinash P

Lesprincipaux indices de Wall Street ont démarré la semaine sur une note plus élevée lundi, après avoir enregistré leur plus forte hausse hebdomadaire en quatre mois lors de la séanceprécédente, tandis que les investisseurs évaluaient les perspectives de fin du conflit au Moyen-Orient.

L 'Iran a transmis au Pakistan sa réponse à la proposition américaine de mettre fin à la guerre, rejetant un cessez-le-feu et soulignant la nécessité d'une fin permanente à la guerre, a déclaré l'agence de presse officielle IRNA, avant la date limite de mardi du président américain Donald Trump

pour rouvrir le détroit d'Ormuz.

Toutefois, les investisseurs ont trouvé un certain réconfort dans un rapport indiquant que les États-Unis, l'Iran et un groupe de médiateurs régionaux discutent des conditions d'un éventuel cessez-le-feu de 45 jours .

"L'optimisme vient des discussions sur un cessez-le-feu en Iran. Le mois de mars a été difficile pour les actions et les investisseurs veulent vraiment trouver une raison d'être optimistes", a déclaré Melissa Brown, directrice générale de la recherche sur les décisions d'investissement chez SimCorp.

"C'est le moteur de l'optimisme d'aujourd'hui, mais il pourrait rapidement se transformer en inquiétude pour demain."

L'indice financier S&P 500 .SPSY a connu la plus forte hausse, de 0,7 %, avec JPMorgan Chase JPM.N et Visa V.N en tête. Ces valeurs ont également soutenu l'indice Dow Jones.

Les valeurs technologiques ont suivi, les entreprises liées aux puces électroniques figurant parmi les plus fortes hausses. Le fabricant de mémoires Seagate STX.O a augmenté de 6,6 % après que Morgan Stanley l'a ajouté à sa liste de valeurs vedettes. L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX était en hausse de 0,9%.

"L'attente est que les bénéfices des entreprises technologiques continueront d'être bons... si les actions ont été battues en brèche, il s'agit peut-être d'une opportunité d'achat", a déclaré Melissa Brown.

Les valeurs minières .SPLRCM et les valeurs de la santé

.SPXHC ont baissé de 0,6% et 0,3%, respectivement, mettant fin aux gains.

À 11:50 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 83,20 points, ou 0,18%, à 46,587.48, le S&P 500

.SPX a gagné 16,71 points, ou 0,25%, à 6,599.40 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 88,32 points, ou 0,40%, à 21,967.50.

Le volume des échanges devrait être faible ce lundi, de nombreux marchés européens et asiatiques étant fermés pour cause de jours fériés.

Les principaux indices de Wall Street ont enregistré jeudi leurs premiers gains hebdomadaires en six semaines, la perspective d'une fin du conflit ayant apaisé les nerfs des investisseurs.

Les marchés examineront attentivement les chiffres de l'inflation nationale cette semaine afin de déterminer si les hausses des prix de l'énergie dues au conflit se sont répercutées sur l'économie américaine.

Les données publiées vendredi ont montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis a rebondi plus que prévu en mars, ce qui a aidé la Réserve fédérale à se concentrer sur son mandat en matière d'inflation.

Les acteurs du marché monétaire ne prévoient pas d'assouplissement de la part de la banque centrale cette année, alors qu'ils s'attendaient à deux réductions avant que la guerre n'éclate, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Lundi, l'indice des directeurs d'achat du secteur non manufacturier de l'Institute for Supply Management pour le mois de mars s'est établi à 54, légèrement en dessous des estimations de 54,9, selon les économistes interrogés par Reuters.

Entre autres , les actions de Soleno Therapeutics SLNO.O ont bondi d'environ 32% après que Neurocrine Biosciences

NBIX.O a accepté d'acquérir le fabricant de médicaments contre les maladies rares pour 2,9 milliards de dollars en espèces.

Les actions cotées aux États-Unis des sociétés liées aux crypto-monnaies ont augmenté, Coinbase COIN.O et Strategy

MSTR.O progressant respectivement de 2,8 % et de 5,7 %, alors que les prix du bitcoin BTC= ont légèrement augmenté.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,44 contre 1 sur le NYSE et de 1,74 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré sept nouveaux records sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 46 nouveaux records et 50 nouveaux plus bas.