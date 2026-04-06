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Bureau Veritas rachète Lotusworks pour une valeur d'entreprise de €375 mlns
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 20:00

Le spécialiste français de l’inspection, l'audit, et de la certification Bureau Veritas

BVI.PA a annoncé lundi avoir signé un accord en vue d'acquérir Lotusworks, spécialisé dans les infrastructures sensibles, pour une valeur d’entreprise de 375 millions d’euros.

L'opération, qui s'inscrit dans la stratégie de renforcement du groupe dans le secteur du bâtiment et des infrastructures, sera financée au moyen de lignes de crédit existantes et récemment négociées et devrait être finalisée d’ici l’été 2026, selon un communiqué de Bureau Veritas.

Elle s'inscrit également dans un "pivot vers des activités plus complexes, avec des expositions technologiques plus importantes et par conséquent des activités à plus forte croissance et à plus forte marge", a expliqué lors d'une conférence téléphonique la directrice générale Hinda Gharbi.

L'acquisition de Lotusworks "reflète un multiple EV/EBITA 2026e de 15x" et l'accord prévoit "un mécanisme d’earn-out en cas de performances supérieures au business plan", ajoute le communiqué de Bureau Veritas, le directeur financier François Chabat précisant en conférence de presse qu’il s’agit d’une opération "à 100% financée en cash".

Basée en Irlande, Lotusworks est spécialisée dans la mise en service, l’assurance et le contrôle qualité d’actifs critiques ("mission-critical") pour les opérateurs de data centers et les fabricants de semi-conducteurs.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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