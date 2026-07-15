Wall Street progresse légèrement grâce au reflux de l'inflation

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en légère progression mercredi, soutenus par des données d'inflation plus favorables qu'attendu. Dans ce contexte, le S&P 500 a gagné 0,38% à 7 572,4 points, le Dow Jones a progressé de 0,29% à 52 658,6 points, tandis que le Nasdaq 100 a terminé en léger repli de 0,28% à 29 502,6 points.

Sur le plan macroéconomique, les prix à la production aux Etats-Unis ont reculé de manière inattendue en juin par rapport au mois précédent. Cette baisse s'explique principalement par le repli marqué des coûts des produits énergétiques, selon les statistiques publiées mercredi.

Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a estimé que cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres. Selon lui, l'inflation devrait continuer de ralentir à mesure que les prix de l'énergie reviennent progressivement vers leurs niveaux d'avant le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran.

Ces données ont renforcé les anticipations d'un statu quo monétaire lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale. D'après l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un maintien des taux directeurs est remontée à près de 90%, contre 84% la veille.

Parmi les principales variations de la séance, PayPal a bondi de 16,95% après des informations faisant état d'une offre de rachat conjointe de Stripe et du fonds Advent International. L'opération valoriserait le spécialiste des paiements à plus de 53 MdsUSD.

Apple a signé la meilleure performance du Dow Jones avec un gain de 4,04%. Le titre a été soutenu par un article de The Information indiquant que le groupe étudiait l'acquisition d'une société spécialisée dans les semi-conducteurs afin de renforcer ses capacités dans ce domaine stratégique.

De son côté, Amazon a annoncé le départ de Dave Brown, vice-président senior d'Amazon Web Services (AWS), après 19 années passées au sein du groupe. Cette annonce n'a toutefois pas eu d'impact notable sur l'évolution du titre.