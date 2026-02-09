Wall Street progresse, le secteur technologique rebondissant après ses récentes pertes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'indice S&P 500 des services logiciels progresse

Oracle se redresse après une mise à jour

Kroger bondit après la nomination d'un ancien dirigeant de Walmart au poste de directeur général

Les chiffres de l'emploi non agricole et de l'inflation sont attendus plus tard dans la semaine

par Sinéad Carew et Twesha Dikshit

Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé après un début difficile lundi, les valeurs technologiques ayant retrouvé leur équilibre après la chute de la semaine dernière provoquée par l'IA, tandis que les investisseurs attendaient des données économiques clés qui pourraient éclairer la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Le secteur technologique de l'indice S&P 500 .SPLRCT a prolongé ses gains de vendredi après une chute brutale la semaine dernière. L' indice S&P 500 des services logiciels

.SPLRCIS a également récupéré quelques pertes pour une deuxième journée consécutive de gains après sept jours de pertes brutales alimentées par les craintes que l'intelligence artificielle puisse intensifier la concurrence.

Oracle ORCL.N a été l'un des grands gagnants du secteur des logiciels après que D.A. Davidson a relevé sa recommandation de "neutre" à "achat".

Outre cette revalorisation, Keith Lerner, directeur des investissements chez Truist Advisory Services, a déclaré que les commentaires attribués par CNBC à Sam Altman, le directeur général d'OpenAI < MSFT.O >, soutenu par Microsoft, constituaient un autre soutien pour les actions technologiques.

Altman a déclaré aux employés que le chatbot d'intelligence artificielle de la startup, ChatGPT, avait retrouvé une croissance mensuelle supérieure à 10 % , selon le rapport de CNBC que Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante.

"Nous avons un marché fortement survendu où un peu de bonne nouvelle peut faire beaucoup", a déclaré Lerner, ajoutant que "l'élastique était trop tendu pour la technologie et le logiciel" lors de la chute de la semaine dernière.

Alors que l'indice des logiciels a encore un long chemin à parcourir pour récupérer toutes ses pertes suite à un exode qui a commencé fin janvier, le secteur technologique dans son ensemble s'est rapproché de ses niveaux d'avant la chute.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 30,39 points, soit 0,47%, pour terminer à 6 964,65 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 202,99 points, soit 0,88%, pour atteindre 23 234,20. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 17,12 points, soit 0,03%, à 50 132,79.

Le Dow Jones était à la traîne des deux autres indices durant la séance de lundi , bien qu'il ait atteint un record intrajournalier, après avoir dépassé les 50.000 points pour la première fois vendredi.

L'indice des matériaux .SPLRCM a gagné du terrain grâce à la progression de l'or XAU= et de l'argent XAG= qui ont stimulé les mineurs. Cependant, le secteur de la consommation de base .SPLRCS , qui avait bénéficié de la chute des valeurs technologiques, a pesé sur le S&P 500.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé avec le secteur technologique. Les traders doivent attendre jusqu'à la fin du mois les résultats de Nvidia NVDA.O , le leader des puces d'intelligence artificielle, les investisseurs exigeant de plus en plus des gains mesurables des plans d'investissement. Nvidia a augmenté au cours de la session de lundi.

Le rapport sur les emplois non agricoles de janvier, prévu pour mercredi, qui a été retardé par la fermeture partielle du gouvernement, et l'indice des prix à la consommation de janvier, très surveillé, prévu pour vendredi, sont plus proches dans le pipeline.

Selon l'outil FedWatch de CME Group, les marchés prévoient actuellement la première baisse des taux d'intérêt de l'année en juin, ce qui pourrait être le moment où le candidat du président américain Donald Trump à la présidence de la Fed, Kevin Warsh, prendra le relais.

Parmi les valeurs individuelles, Hims & Hers Health HIMS.N a fortement chuté. Novo Nordisk NOVOb.CO a poursuivi la société de télésanté pour violation de brevet après que l'entreprise américaine ait lancé, puis annulé, une copie à 49 dollars de la pilule amaigrissante Wegovy du fabricant danois de médicaments à la suite de la réaction négative de la Food and Drug Administration des États-Unis.

Les actions de Workday WDAY.O ont chuté après que le fournisseur de logiciels de ressources humaines a annoncé que le cofondateur, Aneel Bhusri, redeviendrait son directeur général.

Apollo Global Management APO.N a progressé après que le gestionnaire d'actifs ait annoncé une hausse de 13 % de son bénéfice au quatrième trimestre. Les actions de Kyndryl KD.N ont chuté après que le fournisseur de services informatiques ait retardé sa déclaration trimestrielle et signalé des faiblesses matérielles dans ses rapports financiers. Les actions de Kroger KR.N se sont redressées après que le géant de l'épicerie a nommé Greg Foran, ancien dirigeant de Walmart, au poste de directeur général.