Wall Street progresse, le Dow Jones atteint un nouveau record alors que les espoirs au Moyen-Orient redonnent confiance aux investisseurs

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* Les actions des fabricants d'ordinateurs Dell et HP s'envolent après l'annonce par Lenovo d'une forte hausse de son chiffre d'affaires

* Estée Lauder en hausse après avoir mis fin aux négociations de fusion avec Puig

* Kevin Warsh prête serment en tant que président de la Fed

* Le S&P 500 enregistre sa 8e semaine de hausse consécutive, la plus longue série depuis décembre 2023

* Hausse des indices: Dow Jones 0,86%, S&P 500 0,62%, Nasdaq 0,50%

(Ajout des cours de clôture officiels des actions individuelles, des volumes de transactions et de la liste des valeurs en hausse et en baisse) par Chibuike Oguh, Shashwat Chauhan et Medha Singh

Les actions américaines ont progressé vendredi, le Dow Jones atteignant un record de clôture, les investisseurs saluant les signes de progrès dans les négociations visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient et une saison de résultats d'entreprises solide.

Le S&P 500 .SPX a enregistré sa huitième semaine consécutive de hausse, sa plus longue série depuis celle de neuf semaines qui s'était terminée en décembre 2023.

Les valeurs des semi-conducteurs, qui ont tiré les récents gains de Wall Street , ont pour la plupart progressé. L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX a progressé, porté par un bond de 12% de Qualcomm QCOM.O , tandis que Nvidia NVDA.O reculait de 1,90%.

Les États-Unis ont fait quelques progrès vers un accord avec l'Iran, même s'il reste encore du travail à accomplir, a déclaré vendredi le secrétaire d'État Marco Rubio. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les divergences entre les deux parties restaient profondes.

“La saison des résultats s'est avérée très bonne et les données économiques, à l'exception de quelques valeurs aberrantes, semblaient assez solides; donc, fondamentalement, la situation semble vraiment solide”, a déclaré James St. Aubin, directeur des investissements chez Ocean Park Asset Management à Santa Monica, en Californie.

“La guerre a constitué un obstacle majeur, du moins pour le marché des actions, mais je pense que les gros titres d’aujourd’hui semblaient encourageants et que cela a probablement contribué à la hausse.”

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 294,04 points, soit 0,58%, pour atteindre 50.579,70 points, un record de clôture. Le S&P 500 .SPX a gagné 27,75 points, soit 0,37%, pour atteindre 7.473,47, et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 50,87 points, soit 0,19%, à 26.343,97.

Neuf des onze principaux indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, emmenés par les valeurs de la santé, des services publics, de l'industrie et des technologies.

Les secteurs des communications et des biens de consommation courante ont reculé.

Les actions des fabricants d'ordinateurs américains ont bondi à la suite des bons résultats du groupe chinois Lenovo

0992.HK , qui a annoncé une hausse de 27% de son chiffre d'affaires trimestriel, supérieure aux prévisions. Dell Technologies DELL.N a atteint un niveau record après avoir progressé de 17%, tandis que HP Inc HPQ.N a gagné 15%.

Les rendements des obligations d'État à long terme ont baissé, après s'être retirés de leurs récents sommets. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR a reculé de 2,6 points de base à 4,558%.

“Le marché obligataire semble se calmer et les rendements baissent par rapport aux sommets atteints en début de semaine, ce qui me semble également très encourageant”, a déclaré James St. Aubin.

Kevin Warsh a prêté serment vendredi en tant que président de la Réserve fédérale, prenant les rênes à un moment crucial pour l'économie américaine, alors que la hausse des prix de l'essence liée au conflit avec l'Iran alimente l'inflation et pèse sur le moral des consommateurs.

Estée Lauder EL.N a progressé de 12% après que le fabricant de cosmétiques et la parfumerie espagnole Puig

PUIGb.MC ont mis fin à leurs discussions concernant une éventuelle fusion.

Workday WDAY.O a gagné 5% après que le fournisseur de logiciels de ressources humaines a dépassé les attentes en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le premier trimestre.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,68 pour 1. On a enregistré 384 nouveaux plus hauts et 79 nouveaux plus bas à la NYSE.

Le S&P 500 a enregistré 29 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 131 nouveaux plus hauts et 71 nouveaux plus bas.

Le volume sur les bourses américaines s'est élevé à 17,33 milliards d'actions, contre une moyenne de 18,54 milliards pour l'ensemble de la séance au cours des 20 derniers jours de cotation.