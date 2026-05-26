Wall Street progresse, l'optimisme autour de l'IA l'emportant sur les risques liés au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,15%, S&P 500 +0,71%, Nasdaq +1,12%

* Le Russell 2000 atteint un record intrajournalier, en hausse de 1,7% à la clôture

* Eli Lilly en hausse après avoir conclu un accord pour racheter trois développeurs de vaccins

* Les valeurs spatiales bondissent avant l'introduction en bourse de SpaceX

(Mises à jour après l'ouverture du marché) par Twesha Dikshit et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont évolué mardi à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques, l'optimisme suscité par l'IA compensant les inquiétudes liées aux pourparlers de paix au Moyen-Orient après les récentes frappes américaines contre l'Iran.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que l'accord avec Téhéran pourrait “prendre quelques jours”, tandis que l'agence de presse iranienne Tasnim a rapporté que Téhéran cherchait à obtenir la libération de 24 milliards de dollars de fonds iraniens gelés à l'étranger.

“Les marchés font preuve aujourd’hui d’un optimisme prudent, se concentrant uniquement sur la recherche d’une issue à cette guerre, tout en sachant qu’il faudra un certain temps pour que les prix de l’énergie et l’inflation reviennent à la normale”, a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B Riley Wealth.

Le Brent a progressé de 2,7% mais est resté sous la barre des 100 dollars le baril, tandis que les marchés boursiers mondiaux ont fluctué, l'incertitude persistant quant à la conclusion d'un accord visant à rouvrir la voie maritime dans le détroit d'Ormuz.

Les valeurs des semi-conducteurs, qui ont bondi grâce à la demande liée à l'IA, ont mené la hausse. Micron MU.O a bondi de 13,3% et Marvell Technology MRVL.O a progressé de 7,4%, tandis qu'Intel INTC.O et Qualcomm QCOM.O ont gagné 1,6% chacun. L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 4,1% pour atteindre un plus haut historique.

À 10h02 (heure de l'Est), le Dow Jones Industrial Average

.DJI a gagné 73,76 points, soit 0,15%, à 50 653,46, le S&P 500

.SPX a gagné 53,34 points, soit 0,71%, à 7 526,81 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 295,88 points, soit 1,12%, à 26 639,85.

L'indice S&P 500 .SPX et l'indice Russell 2000 .RUT ont tous deux atteint mardi des records intrajournaliers, soulignant la vigueur de la récente reprise.

Huit des onze principaux secteurs du S&P étaient dans le vert, le sous-indice des technologies de l'information du S&P 500 .SPLRCT menant la hausse avec une progression de 1,5%.

Des résultats optimistes et un regain de confiance dans le secteur de l'IA ont propulsé les actions américaines à la hausse malgré le conflit en cours avec l'Iran, les investisseurs se tournant désormais vers les introductions en bourse de certaines des plus grandes entreprises privées du secteur de l'IA, notamment SpaceX SPCX.O .

Les actions des entreprises spatiales ont bondi, Intuitive Machines gagnant 16%, tandis que Planet Labs et Rocket Lab ont progressé respectivement de 13,5% et 5%.

Alors que la saison des résultats touche à sa fin, la croissance des bénéfices du premier trimestre devrait s'établir à 29% en glissement annuel, contre les 16,1% estimés il y a un mois, selon les données de LSEG publiées vendredi.

Kevin Warsh a prêté serment vendredi en tant que président de la Réserve fédérale . Sa nomination intervient dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant l’inflation, alimentées par la hausse des prix du pétrole, qui a renforcé les anticipations d’un resserrement de la politique monétaire mondiale.

Les marchés s'attendent actuellement à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés jusqu'à la fin de l'année, avec une hausse de 25 points de base prévue en décembre.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 3,13 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,27 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 30 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 128 nouveaux plus hauts et 42 nouveaux plus bas.